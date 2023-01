Il Festival di Sanremo è alle porte. Noi di SuperGuida TV abbiamo ascoltato in anteprima i 28 brani in gara. Nelle canzoni vince l’amore. Si parla soprattutto di amori finiti, di delusioni che spezzano il cuore, di ferite difficili da rimarginare. Non mancano poi le hit ballabili che, con l’arrivo dell’estate, si trasformeranno puntualmente in tormentoni estivi. La prima impressione è decisamente positiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le pagelle dopo l’ascolto dei pezzi.

Le pagelle delle canzoni del Festival di Sanremo 2023

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato – voto: 7,5

Il palco dell’Ariston sarà la sua occasione di riscatto. Dopo anni bui, l’artista si presenta a Sanremo con un brano intimo e autobiografico in cui parla del rapporto complicato con suo padre. Dalle prime note, il brano sa regalare emozioni. Per Grignani si presenta un’occasione da non sprecare. Da podio? Forse. Quando nella canzone dice “la vita chiede i conti al passato” sembra che gli stia realmente mancando il fiato.

Colapesce e Di Martino – Splash – voto: 6

Scordatevi Musica leggerissima. Il brano in gara quest’anno è distante dal tormentone che ha portato alla ribalta il duo musicale nel 2021. Splash ha un bel ritmo ed è orecchiabile. Brano da cantare sotto l’ombrellone in riva al mare. Ispirazione Lucio Battisti dei primi anni Settanta. Successo radiofonico assicurato.

Articolo 31- Un viaggio – voto: 6

La reunion di J-Ax e Dj Jad promette bene. Il brano è fortemente autobiografico e racconta la storia di due amici che hanno attraversato alti e bassi, dagli esordi nei quartieri di periferia all’olimpo della musica. Operazione nostalgia.

gIANMARIA – Mostro – Voto: 6

Un brano ben ritmato che però non convince fino in fondo (il corsivo non aiuta). Il vincitore di Sanremo Giovani affronta però un tema importante, quello dell’incomunicabilità.

Anna Oxa – Sali – Voto: 6

E’ uno dei ritorni più attesi. Anna Oxa torna al Festival di Sanremo a 12 anni di distanza dall’ultima partecipazione con un brano simile ad una preghiera. Ad un primo ascolto ciò che emerge è la voce inconfondibile della Oxa che regala un’intensa interpretazione. Il testo scritto con Francesco Bianconi e Kaballà è elegante ma non coinvolge. Da riascoltare.

Mr Rain – Supereroi – voto: 6,5

Brano intenso con un ritornello che entra in testa. Il cantante affronta il delicato tema della depressione.

Rosa Chemical – Made in Italy – voto: 7

La rivelazione del Festival. Senza alcun dubbio Made in Italy diventerà uno dei nuovi tormentoni estivi. Rosa Chemical stuzzica e provoca. Magnetica.

Giorgia – Parole dette male – voto: 8

Ballad romantica in cui l’artista parla di un amore finito. Giorgia canta senza strafare. L’inizio del brano ci riporta alla mente lo stile di Whitney Houston. Un brano che punta dritto al podio.

LDA – Se poi domani – voto: 7

Un brano che piacerà molto ai teenagers. Smielata quanto basta, potrebbe diventare la colonna sonora di un film romantico. LDA coinvolge, appassiona e fa scendere una lacrimuccia. Adatta ad animi sensibili.

Lazza – Cenere – voto: 5

Autotune a gogo e elettronica. “Aiutami a sparire come cenere”…e infatti sparisce.

Ariete – Mare di guai – voto: 6

L’artista parla di un amore lesbo. Melodia pop in cui si avverte il tocco di Calcutta.

Sethu – Cause perse – voto: 5

Pezzo orecchiabile. Testo autobiografico in cui molti giovani si riconosceranno. Il cantante parla di un rapporto complicato con i propri genitori. Da riascoltare.

Tananai – Tango- Voto: 7,5

Una struggente ballad sentimentale che ci farà dimenticare il Tananai di Sesso occasionale. Si parla di un amore finito. Potrebbe spuntare sul podio.

Levante – Vivo – voto: 5

L’artista, diventata mamma da poco, sdogana il tabù dell’autoerotismo. Nel brano si fa riferimento alla riscoperta del sesso dopo il parto. Un testo che potrebbe accendere il dibattito tra le donne.

Leo Gassmann – Terzo cuore – voto: 7,5

Brano coinvolgente in cui si sente il guizzo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Ballad romantica, dolce, che coinvolge al primo ascolto. Testo interessante.

Modà – Lasciami – Voto: 6

Un brano sulla depressione in cui si sente l’impronta sonora del gruppo. Inciso orecchiabile. Al primo ascolto il brano non convince.

Marco Mengoni – Due vite – voto: 8,5

E’ il favorito per la vittoria, senza se e senza ma. Mengoni si conferma un artista di immenso talento. Il cantante centra l’obiettivo proponendo una ballad romantica. Una frase del brano, “dovrei telefonarti , dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese”.

Shari – Egoista – voto: 5

Pezzo ritmato e orecchiabile, un mix tra pop, urban e rap. Una dichiarazione d’amore verso se stessi.

Paola e Chiara – Furore – voto: 7,5

Altro grande ritorno sul palco dell’Ariston. Paola e Chiara portano un brano orecchiabile che ricorda molto le loro hit di successo. Pezzo coinvolgente e fresco. In radio sarà un trionfo.

Cugini di Campagna – Lettera 22 – voto: 5

Dopo 53 anni di carriera, i Cugini di Campagna ci riprovano ancora. Il brano, scritto dalla rappresentante di Lista, ha un ritornello orecchiabile. Chi pensava ad un ritorno trash dovrà ricredersi. Fanno sul serio.

Olly – Polvere – voto: 5,5

Pezzo dance con autotune. Olly ha strappato il pass da Sanremo Giovani per l’accesso ai big.

Ultimo – Alba – voto: 8,5

Ultimo incanta. Il brano è emozionante e farà commuovere in un crescendo finale che dimostra la grande abilità interpretativa del cantante. Ultimo ha la vittoria in tasca(e questa volta Mahmood non potrà guastare i piani). Una frase del brano: “Ho ascoltato i miei silenzi ho avuto i brividi, perché dentro un mio respiro sei tu che abiti”

Madame – Il bene nel male – voto: 6,5

L’artista parla di un amore finito con rancore. Brano ballabile con un ritornello che si pianta in testa grazie all’uso ossessivo delle parole bene e male.

Will – Stupido – voto: 5

Brano semplice e orecchiabile. Il giovane artista strizza l’occhio a Tik Tok.

Mara Sattei – Duemilaminuti – voto: 8

Ballad intensa, introspettiva, emozionante. Il testo, scritto da Damiano David dei Maneskin, è un pezzo che coinvolge al primo ascolto. Mara Sattei si lancia in un’interpretazione da brividi. E’ la vera sorpresa del Festival.

Collazio – Non mi va – voto: 6,5

Brano coinvolgente e allegro.

Coma Cose – L’addio – voto: 6

Si parla di un amore in crisi. California e Fausto raccontano di un sentimento arrivato ad un punto morto in cui si leggono sentimenti contrastanti. Ancora una volta i Coma Cose fanno centro.

Elodie – Due – voto: 7

Brano che farà esplodere l’Ariston. Elodie parla di un amore finito male. Successo radiofonico.