Il caso Blanco ha tenuto banco anche in sala stampa in occasione della conferenza di questa mattina. Dopo la tragica non esibizione di ieri sera, Amadeus ha voluto fare chiarezza in merito a quanto accaduto nella serata di ieri. A causa di un problema audio, Blanco è andato fuori di testa e ha iniziato a colpire le rose che erano sul palco suscitando il disappunto del pubblico in sala.

Cosa è successo a Blanco al Festival di Sanremo 2023? Era preparato?

Il sospetto in rete era che si trattasse di una gag preparata ad hoc. Il conduttore ha però smentito: “No, non c’era nulla di preparato. Sapevo che l’esibizione avrebbe previsto alcune cose, come qualche calcio ai fiori perché quella canzone ha una storia e quell’elemento ne fa parte. Mi avevano detto che avrebbe potuto rotolarsi sul palco, fare qualcosa con la batteria, insomma sapevo che qualcosa sarebbe potuto succedere. Quanto è poi avvenuto non era assolutamente previsto. Non era una gag”.

Amadeus ha ricevuto in mattinata le scuse da parte dell’artista: “Riccardo mi ha chiamato, era dispiaciutissimo. Lui ha sbagliato, lo sa lui per primo. Io dico che quando ci sono problemi tecnici si alza la mano e si ricomincia. Evidentemente quel momento di rabbia lo ha scatenato sui fiori, non penso lo abbia fatto per mancanza di rispetto. Lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. Accetto le scuse con serenità”.

In conferenza stampa qualcuno, facendo un paragone con Will Smith, ha ipotizzato per l’artista un DASPO ma Amadeus ha dichiarato: “Io non me la sento di bandire qualcuno da qualcosa. Dieci anni di punizione mi sembrano un po’ troppi… Conosco Riccardo da due anni ormai, da quando ne aveva 18 e ho sempre incontrato un ragazzo disponibile, educato, professionale… Si è scusato. Andiamo avanti”.

Cosa è successo però a Blanco? Come mai la sua esibizione non è andata a buon fine? A spiegarlo è stato Federica Lentini, vice direttore Intrattenimento Prime Time: “A Blanco è stato assegnato un ricevitore sbagliato, ecco perché non riceveva il segnale audio; neanche dalla regia audio avrebbero potuto fare nulla. C’è stato un errore tecnico di consegna dell’ear monitor”.

Dopo le spiegazioni sul caso Blanco, la parola passa a Francesca Fagnani co-conduttrice della seconda serata. La giornalista ha espresso un parere sul monologo di Chiara Ferragni: “Non l’ho trovato sciatto. Era visibilmente emozionata, lei ha fatto parlare i suoi vestiti. Una scelta molto precisa che, piaccia o no, ha un senso. Parlare di se stessi è un atto coraggioso. Quella era una lettera scritta da lei, ha fatto bene a fare quello che ha fatto. La spontaneità e la semplicità del messaggio mi è piaciuta”.

Sul monologo che la conduttrice porterà sul palco dell’Ariston ha dichiarato: “Sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro. E’ un tema che riguarda le zone più fragili di questo paese, sarà riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando”.

Confermata l’intervista a Anna Oxa nel programma Belve. Amadeus commenta poi la polemica di Salvini. Il Ministro delle Infrastrutture ha criticato la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma anche Roberto Benigni: “La Costituzione non va difesa sul palco dell’Ariston”, ha sentenziato. Amadeus replica: “Basta non guardare il festival. So che l’ultima sera non guarderà il festival, ma un film. Spero che scelga un buon film, si chiama libertà”. Ospiti di questa serata i Black Eyed Peas e Massimo Ranieri, Albano e Gianni Morandi.