A Sanremo ci si prepara alla terza serata. A tenere banco oggi in conferenza stampa sono stati però i dati di ascolto non particolarmente rassicuranti. C’è chi parla di un calo e chi addirittura invoca il flop.

Sanremo, il direttore Coletta commenta gli ascolti

A prendere la parola per primo è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta che ha voluto ribadire l’incomparabilità di questo Festival con altri:

“Questo Festival è incomparabile con gli altri. E non lo dico come comunicazione. Per noi questo Festival è un fiore nel deserto. Siamo molto orgogliosi di questo, ogni serata. Se avessi trovato delle maglie rotte nel programma lo avrei detto, ma penso che sia un racconto perfetto per quello. Siamo riusciti a fare questo programma dopo che per mesi e mesi l’azienda ha dovuto organizzare protocolli per la sicurezza di tutti. Non è il dato contabile che ci interessa mai come quest’anno. Noi facciamo finta di niente, ma quest’anno il calcio ha coinciso con la settimana. E poi la seconda: il declino del 4,5% è legato proprio alle partite, che hanno accumulato proprio quel dato di riduzione della prima serata. Rispetto alla prima sera quella quota si è spostata sul calcio. Sono contento della serata piena di vita di ieri sera, nella misura in cui si può fare intrattenimento in questo momento”.

Parola ad Amadeus che commenta i dati auditel

Anche Amadeus è dello stesso parere e rincara la dose aggiungendo di quanto la mancanza di pubblico renda tutto più drammatico: “Le partite hanno tolto esattamente il 4,5% che ci manca. E poi siamo in un momento di guerra, c’è gente che non sa se la sera mangerà, anche qui. Se tu sei arrabbiato e un amico ti invita al compleanno tu non ci vai, se ho un problema di lavoro non vado a festeggiare. Tutto questo toglie forza all’evento; l’anno scorso avevamo tutto dalla nostra parte, quest’anno non c’è pubblico. Per me questo dato è commovente. Questo è il programma tv più forte che si sia mai stato, perché quest’anno l’evento intorno non c’è”, ha dichiarato.

Questa sera spazio alle cover dedicate alle canzoni d’autore. Co conduttrice della serata la top model italiana Vittoria Ceretti. Tra gli ospiti, Sinisa Mihajlovic, Donato Grande, Valeria Fabrizi, Antonella Ferrari. Ritorna sul palco anche Zlatan Ibrahimovic dopo la partita disputata ieri sera. Ad aprire la serata l’omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla. Attesa la nuova esibizione di Achille Lauro con la partecipazione di Monica Guerritore e Emma Marrone.

Tornando al tema degli ascolti, Amadeus ha poi ribattuto dichiarando di non essersi pentito delle scelte fatte: “Non c’è uno spettacolo televisivo perfetto e c’è sempre qualcosa da cambiare. Ma se la serata fosse andata in onda l’anno scorso avrebbe fatto tranquillamente i risultati dell’anno scorso. Siamo in un contesto in cui siamo al picco della povertà in Italia. E’ una situazione imparagonabile, la gente è arrabbiata. E per me quel risultato di ascolto è oro. Continuo a pensare che questo non sia un programma tv ma un evento. Ma che se avessimo potuto avere 400 medici in sala penso sarebbe stato bellissimo. Non so se sono diventato antipatico con questo Festival. Mi aspettavo degli ascolti ancora più penalizzanti. Siamo in emergenza e non è neanche giusto pensarci” ha chiosato.

Amadeus ha anche confermato che i no di Adriano Celentano e Roberto Benigni sono stati legati alla situazione sanitaria specificando di rispettare la loro scelta: “Molti ospiti che abbiamo contattato erano comunque impauriti e hanno preferito non venire. Io rispetto i loro no. sull’alternanza di toni nel corso della serata, Amadeus ha poi rivelato: ” Sanremo è tanti generi. Stacco troppo netto tra il momento di Elodie e quello Cinquetti-Leali-Bella? Bisogna fare anche i conti con quello che non si può fare sul palco per il protocollo Covid. Lo show di Elodie è stato complicato da costruire, quello con i tre cantanti all’inizio era previsto diversamente, con più persone sul palco”.

Intanto capitolo chiuso su Irama. Ieri sera è andata in onda l’esibizione della prova generale in deroga a quanto prevedeva il regolamento in caso di positività dell’artista o di un componente dello staff. Sulla possibilità di una vittoria da remoto (plausibile considerano il terzo posto in classifica), Amadeus ha detto: “Non è un problema, Irama è regolarmente in gara. Può vincere. Dovesse vincere, rifaremo vedere il video e ci collegheremo con lui in video per complimentarci. Vista la classifica è possibile. Questo è un festival anomalo anche per questo”.

Archiviata anche anche la questione su un presunto plagio da parte dei Maneskin che, zitti e buoni, continuano la loro corsa. Intanto, ieri sera i palloncini posizionati nelle sedute in platea sono stati i veri protagonisti della serata. Ad attirare però l’attenzione del pubblico è stato in particolare un palloncino a forma di fallo. In conferenza, Amadeus ha chiarito l’accaduto: “Sono palloncini presi da una cartoleria, non è voluto. Non ho controllato prima che venissero messi in platea. Sono semplici palloncini”. Una gaffe che però è diventata subito virale sui social. Sarà stata una provocazione goliardica?