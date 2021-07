Si è conclusa la settantaquattresima di uno degli eventi cinematografici più importanti dell’anno. Il Festival di Cannes 2021 ha annunciato i suoi vincitori. Chi sono? La giuria guidata da Spike Lee ha premiato con la Palma d’oro il film Titane. Leos Carax ha vinto il premio come miglior regista con il musical Annette. Drive My car si è aggiudicato il premio o meglio la Palma per la miglior sceneggiatura. Ecco l’elenco di tutti i vincitori.

Festival di Cannes 2021 vincitori: tutti i premi

Terminato il Festival di Cannes 2021 ecco tutti i vincitori stabiliti dalla giuria capitanata da Spike Lee e con: Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Song Kang-ho, e Kleber Mendonça Filho.

L’ambitissima Palma d’Oro è andata a Titane di Julia Ducournau, con, nel cast: Vincent Lindon e Agathe Rousselle. La Ducournau ha ricevuto il premio direttamente da Sharon Stone e non è riuscita a trattenere la sua commozione e gioia.

Il premio Grand Prix se lo sono aggiudicati ex aequo Qahremān- A Hero di Asghar Farhadi e Hytti nro 6-Compartment No. 6 di Juho Kuosmanen.

Il premio come miglior regista lo ha vinto: Leos Carax per Annette.

Fra gli attori ad essere premiati è stato: Caleb Landry Jones per Nitram.

Fra le attrici, invece: Renate Reinsve per The Worst Person in the World di Joachim Trier.

Premio della Giuria è stato assegnato con un ex aequo a: Ahed’s Knee di Nadav Lapid, e Memoria di Apichatpong Weerasethakul.

Per la sceneggiatura hanno vinto: Ryûsuke Hamaguchi e Takamasa Oe per Drive My Car.

Il premio Caméra d’Or è stato consegnato a Murina, film di Antoneta Alamat Kusijanović con Martin Scorsese come produttore esecutivo.

All the Crows in the World di Tang Yi è stato eletto miglior cortometraggio mentre una menzione speciale è andata a August Sky di Jasmin Tenucci.

A chiudere la lista dei premi vi è infine la Queer Palm aggiudicata a La Fracture di Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi e Pio Marmaï.

Palma d’Oro d’Onore a Marco Bellocchio. A consegnare il premio è giunto Paolo Sorrentino.

L’errore di Spike Lee durante l’ultima serata del Festival di Cannes 2021

L’ultima serata del Festival di Cannes 2021 ha preso il via con una gaffe epocale. Spike Lee, presidente di giuria, ha annunciato, lasciando tutti di stucco, il vincitore dell’ambita Palma d’Oro. Non si può dire che Titane non fosse uno dei film più accreditati per ottenere il premio … . Certo è che avere la conferma all’inizio della serata sul vincitore del premio più prestigioso, senza nemmeno un po’ di attesa e un pizzico di suspense, ha fatto trasalire i presenti e lasciato tutti con un po’ di amaro in bocca.

Per fortuna il bravissimo regista, nonché capo della giuria del Festival di Cannes 2021, ha capito il suo errore, e pur non potendo rimediare, ha comunque cercato di scusarsi lasciando che l’annuncio ufficiale del vincitore venisse fatto da Sharon Stone.