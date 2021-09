La cerimonia di premiazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2021 ha visto tante emozioni. Dal discorso finale della Madrina, Serena Rossi alla consegna del Leone d’Oro alla carriera per Roberto Benigni. La Coppa Volpi va a Penélope Cruz e John Arcilla mentre il cinema italiano vince con la firma di Paolo Sorrentino.

Festival di Venezia 2021, la cerimonia di chiusura con Serena Rossi

Serena Rossi ha dedicato il discorso di chiusura “agli occhi, agli sguardi che finalmente sono tornati a casa: al Cinema. Anche se distanziati e con molta attenzione siamo stati gli uni accanto all’altro”.

A, poi, proseguito con queste parole:

“Sono stati giorni incredibili perché la Mostra è stata incredibile: tante persone da tutto il mondo a incontrarsi, a discutere di cinema con passione. Le sale sempre piene, dalla mattina alla notte”

Visibilmente emozionata, l’attrice napoletana ha poi ringraziato chi l’ha voluta al timone di questa edizione, ovvero Roberto Cicutto (Pres. Biennale di Venezia) e Alberto Barbera (Pres.della Mostra del Cinema di Venezia) ma anche il suo team, la sua famiglia, il compagno Davide Devenuto e il loro piccolo Diego.

Un’edizione, la 78esima, riuscita nonostante i protocolli di sicurezza per il persistere del Covid-19. Un successo su tre fronti: la sicurezza della salute, la qualità internazionale della selezione filmica e la soddisfazione dei partecipanti. Resta il rammarico per la parete di plexiglass tra la mostra e il pubblico ma si spera, l’anno prossimo, di poter abbattere questo muro trasparente.

I film in gara saranno nelle maggiori sale cinematografiche italiane e non solo, a breve e il pubblico potrà decretare i suoi vincitori ma l’Academy di Venezia78 ha dato i suoi verdetti. Scopriamoli insieme.

Festival di Venezia 2021, i vincitori: il Leone d’oro al film francese sull’aborto

Leone d’Oro per il miglior film: L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan.

Coppa Volpi per la migliore attrice: Penélope Cruz in MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar.

Coppa Volpi per il miglior attore: John Arcilla in ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti.

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria: È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino.

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia: Jane Campion per THE POWER OF THE DOG.

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente: Filippo Scotti in È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino.

Premio per la migliore sceneggiatura: Maggie Gyllenhaal per THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal.

Premio Speciale della Giuria: IL BUCO di Michelangelo Frammartino.

Premio degli spettatori Armani beauty: THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC di Teemu Nikki.

Migliore storia VR: END OF NIGHT di David Adler.

Migliore esperienza VR: LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI di Blanca Li.

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR: GOLIATH: PLAYING WITH REALITY di Barry Gene Murphy, May Abdalla.

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: IMACULAT di Monica Stan, George Chiper-Lillemark.

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: LOS HUESOS di Cristóbal León, Joaquín Cociña.

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura: Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský per 107 MOTHERS di Peter Kerekes.

Premio Orizzonti per il miglior attore: Piseth Chhun in WHITE BUILDING di Kavich Neang.

Premio Orizzonti per la migliore attrice: Laure Calamy in À PLEIN TEMPS di Éric Gravel.

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: EL GRAN MOVIMIENTO di Kiro Russo.

Premio Orizzonti per la migliore regia: Éric Gravel per À PLEIN TEMPS.

Premio Orizzonti per il miglior film: PILGRIMS di Laurynas Bareiša.