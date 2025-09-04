Quali sono i look più belli della ottava giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa ottava giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della ottava giornata

Vediamo tutti i look del 3 settembre 2025, ottava giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

IL CAST DI THE VOICE OF HIND RAJAB – VOTO 9

Una foto di una bambina commuove Venezia. L’ottava giornata della Mostra del Cinema si apre con un messaggio forte e chiaro. La pellicola in Concorso The Voice of Hind Rajab accende infatti i riflettori sui tanti bambini morti a Gaza. La piccola, rimasta intrappolata, in un’auto dopo un attacco, per ore, ha implorato al telefono i soccorritori di salvarla ma purtroppo non ci sono riusciti. Tutto il cast (Saja Kilani, Clara Khoury, Amer Hlehel e Motaz Malhees) ha deciso di sfilare, compatto, indossando abiti neri.

JASOM MOMOA – VOTO 8.5

Ma a stupire è stato Jason Momoa, con un total look rosa confetto: dai sandali allo smalto, passando per la giacca, senza dimenticare gli occhiali da sole. Una scelta audace che non è passata inosservata ma che rovescia i soliti stereopiti di macho alpha.

VALERIA BRUNI TEDESCHI – VOTO 7.5

Valeria Bruni Tedeschi si è presa il centro della scena come una vera diva, d’altronde è a protagonista di Duse. L’attrice ha scelto un abito nude interamente ricamato con perline brillanti, spalle scoperte e capelli raccolti.

ALESSANDRO BORGHESE – VOTO 5.5

A Venezia poi è arrivato anche Alessandro Borghese che ha sfoggiato un impeccabile smoking con la fascia di raso e il papillon coordinato a fantasia di color porpora. Una scelta azzardata.

MIGUEL HERRAN – VOTO 6

Spazio a Miguel Herrán, l’attore di Élite e la Casa di Carta ha puntato su un total look Trussardi in pelle, per un’uscita grintosa e di tendenza. Forse la giacca era di qualche misura di troppo e per fortuna non c’erano 30 gradi.

ALBA PARIETTI – VOTO 5

Tra le celebrità presenti, anche Alba Parietti con un abito che assomigliava ad una sottoveste nere.

ROSA PERROTTA-PIETRO TARTAGLIONE E ANDREA CERIOLI-ARIANNA CIRRINCIONE – VOTO 7

Direttamente da Uomini e Donne, hanno sfilato sul red carpet anche alcune coppie che si sono formate all’interno del programma come Rosa Perrotta – Pietro Tartaglione, e Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che hanno aggiunto un tocco romantico alla serata. Outifit di classe e abbinati.