Quali sono i look più belli della decima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa decima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della ottava giornata

Vediamo tutti i look del 5 settembre 2025, decima giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

NINO D’ANGELO – VOTO 8

Nino D’Angelo è il grande protagonista del decimo giorno di red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il cantautore, presente per il debutto del documentario di suo figlio Toni D’Angelo, Nino. 18 giorni, ha scelto uno smoking completo di papillon e gilet. Un abito sartoriale di gran classe.

PIERO PERLU’ – VOTO 8

Non perde la sua anima rock Piero Pelù che sfila insieme al suo cane, un barboncino nero che si abbina perfettamente al suo outift.

KATHERINE KELLY LANG – VOTO 6.5



Spazio poi a Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, domina la scena con un abito azzurro cielo e tanti veli. Il top e le spalle sono decorati in maniera importante, per un look imperiale di altri tempi. Per l’occasione ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli, un bob con onde mosse.

LAURA CHIATTI – VOTO 7

Laura Chiatti sceglie un dress dell’archivio di Trussardi, un modello di velluto col top abbellito con ricami preziosi dorati. Un look semplice con un make un naturale.

MARIAGRAZIA CUCINOTTA – VOTO 6

Maria Grazia Cucinotta invece azzarda con un tailleur nero, camicia aperta bianca e una scollatura troppo vistosa, lasciando il reggiseno (nero) in bella vista.

NINA ZILLI – VOTO 5

Bocciato anche il look di Nina Zilli che opta per un top stile bustier con inserti in rete di colore rosso e una lunga treccia che parte dalla nuca.

LUNETTA SAVINO – VOTO 6.5

Scelta sobria quella di Lunetta Savino che opta per un abito lungo nero con spacco frontale e dettagli a rete con strass su spalle e maniche, creando un elegante effetto vedo-non-vedo.

STEFANIA SANDRELLI – VOTO 6

Elegante Stefania Sandrelli con una tunica nera e orecchini lunghi, un look che unisce semplicità e grande stile.