Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno il loro primo red carpet insieme al Festival del Cinema di Venezia 2023. Tra la showgirl ed il ballerino è scoppiato l’amore. Un amore però che ha ricevuto parecchie critiche e non è stato compreso da molti fan, e di questo ne abbiamo parlato con i diretti interessati.

Intervista a Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ospiti al Salotto delle Celebrità. Alla neo coppia abbiamo chiesto che è emozione è stata fare il primo red carpet insieme.

Manila Nazzaro: ”È stata un’emozione enorme. È il mio primo red carpet di coppia, perché con lui sono tante cose nuove che facciamo insieme, una cosa nuova e unica. I red carpet sono sempre fantastici, permettono di sognare chiunque e credo che ognuno in realtà abbia un motivo per sognare. Per noi lo è particolarmente perché l’amore in questo momento nella nostra vita è l’elemento più importante, la nostra unica guida, il mio motivo di forza e coraggio, è tutto estremamente speciale. Noi siamo e viviamo a Roma ma Venezia ha un fascino unico, è la città più romantica al mondo“.

Un amore che però è stato criticato sui social da molti haters, avete ricevuto commenti ostici e feroci.

“Lo avevo previsto, perché per quanto mi riguarda sappiamo benissimo di vivere in un mondo estremamente maschilista. A noi donne viene perdonato molto meno, molto poco rispetto agli uomini, e viene perdonato poco anche il coraggio e la forza di cambiare. Il cambiamento è un atto di coraggio e chi non lo ha, ha difficoltà a capirlo. E chi non lo capisce, come atteggiamento ha quello di odiarlo. Con il nostro messaggio, che è quello di non aver paura, mi sono presa le mie responsabilità e ho deciso di espormi anche in questo grande cambiamento, sapendo di sottopormi a commenti senza senso e dei commenti di una cattiveria gratuita.

Non mi aspettavo che in realtà bisognava spiegare l’amore, ed è qualcosa di incredibile, mi trovo a dover dare spiegazioni perché si ama. Quasi in un mondo in cui ci è abituati alla violenza, mi dicono che mi dovrei vergognare ma non ci si vergogna quando si ama. Lo si deve fare quando si odia, si offende, quando si fanno partire shitstorm solo per il semplice gusto di vendicarsi. Il mondo maschile deve essere, in parte, ancora educato nei confronti delle donne. E mi dispiace che tutti questi commenti vengono da donne che credono che tutto questo è avvenuto in un giorno.

Quando ci esponiamo è già successo tanto, e quel tanto spesso non viene raccontato anche per rispetto all’altra persona, per pudore personale, per rispetto dei miei figli. Ma spesso è cosi difficile mettersi nei panni dell’altro ed è più facile offendere. È una cosa che mi ha lasciato senza parole, non mi aspettavo questo accanimento. Per il resto noi viviamo e ci amiamo ed è la cosa più bella al mondo, l’amore non dovrebbe essere spiegato ma vissuto senza vergogna, ci si deve vergognare di altro“.

Stefano Oradei: “La cosa bella nostra è che è nato tutto così spontaneo, le persone forse non sanno quello che viviamo e stiamo vivendo. È bello così, meraviglioso e non ha bisogno di commenti e lo stiamo vivendo“.

Che ballerina è Manila? La vedi a Ballando con le Stelle?

“Sarebbe perfettissima per Ballando con le stelle come sarebbe perfetta per qualsiasi trasmissione. Noi balliamo anche a casa quando ci alziamo e ascoltiamo un po’ di musica per il semplice motivo di condividere qualcosa ogni giorno. È bravissima perché ha questo spirito, si diverte ed è un messaggio per tutti e lei lo fa con la bellezza e l’eleganza che ha, che è unica“.

Manila Nazzaro: “Sarei perfetta perché non so ballare, dovrei imparare tutto. Io ballo con il mio amore, perché quando balliamo è come se ci abbracciassimo e baciassimo, è una forma d’amore. Non sono una ballerina, non bisogna vergognarsi di non saper ballare. Lui mi ha fatto scoprire questa cosa bellissima“.