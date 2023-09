Serena Enardu e Pago conquistano il Festival del Cinema di Venezia 2023 con il loro bacio. La coppia è arrivata sul red carpet dove si sono mostrati più innamorati che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante stanno insieme da oltre 10 anni, anche se non mancano alti e bassi.

Intervista a Serena Enardu e Pago

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Serena Enardu e Pago. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato la coppia e cosa hanno provato a essere a Venezia.

Pago: “L’emozione è molto bella, ogni volta che vieni a Venezia, al di là del Festival perché è una delle città più belle del mondo. Quando c’è il Festival diventa la ciliegina sulla torta e per noi è stato molto emozionante“.

Serena Enardu: “È il primo red carpet, è stato bellissimo, è stata una bella l’accoglienza. Hai sempre paura di arrivare in un posto ma ci hanno sostenuto, abbracciato, baciato“.

Il vostro amore è la prova che bisogna credere alle seconde volte. Come sta andando ora?

Pago: “Ma la nostra è la quinta volta, ti posso dire che quando l’occasione si presenta bisogna coglierla che sia la quinta, sesta volta. Bisogna farlo, non ci piace litigare tanto per litigarci“.

Serena Enardu: “Noi quando facciamo le cose, le facciamo bene“.

C’è un matrimonio nell’aria?

Pago: “A vedere il vestito sul red carpet c’è venuta anche un po’ voglia. Ma in realtà ci sentiamo già molto uniti, diciamo sposati anche se non è la parola che noi usiamo. Stiamo bene così, se poi avremo bisogno di qualcosa in più, la valuteremo“.

Partecipereste insieme a qualche reality? Se sì, quale?

Serena Enardu: “Io sì. Parteciperei all’Isola e a Pechino Express. Farei anche Sanremo, un bel duetto“.

Pago: “Io farei Temptation, così gliela farei pagare! Pago e Romina a Sanremo…”

Pago tu non pensi a Sanremo?

“Per me è un sogno. Ci sono andato vicinissimo, due, tre volte. Ne ho fatto a meno per trent’anni, il 29 settembre faccio un mega concerto alla Capannina, ma ne posso fare a meno per altri 30 anni“.

Cosa pensate della rivoluzione anti-trash di Pier Silvio Berlusconi?

Serena Enardu: “Io credo che il trash non sia in determinate categorie ma sia nella singola persona e si trova in tutti gli ambienti, a tutti i livelli, in tutti i settori. Trovo spregevole definire una categoria trash, ci sono molte persone trash. Un pizzico di trash va bene“.

Pago: “Condivido tutto. Bisogna fare attenzione nella scelta dei personaggi, se si vuole qualcosa bisogna andare più in fondo. Ma nel caso del Gf non sai mai dove una persona si possa spingere, è un terno a lotto. Magari l’uomo più elegante, può rivelarsi trash“.