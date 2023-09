Andrea Delogu arriva al Festival del Cinema di Venezia 2023. La presentatrice è una delle protagoniste del corto “A voce nuda” che tratta un tema molto delicato e attuale ed è stato presentato in anteprima all’80esima edizione della Mostra. Attraverso la storia della musicista 17enne Camilla, si fa luce sul Sextortion, un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Nel cast ci sono anche Ginevra Francesconi e Mr Rain.

Intervista ad Andrea Delogu

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato Andrea Delogu. La presentatrice ci ha spiegato cosa ha significato per lei far parte di ‘A voce nuda’:

“È un corto importantissimo, è online su Raiplay e vi invito ad andarlo a vedere. Semplicemente per il fatto che bisogna raccontare e conoscere quali sono le insidie che si nascondono nel web. Io per esempio non conoscevo questa Sextortion che in Italia è presente con dei numeri spaventosi e colpisce ragazzi e ragazze sempre più giovani. Io ho un fratello di 16 anni e mi ha veramente colpito quando mi hanno proposto il progetto. Ho pensato di farlo perché se non lo sapevo io, non lo sa tantissime persone e dobbiamo dire ai ragazzi e alle ragazze che se capita una cosa del genere sono vittime e devono denunciare”.

Cosa pensi dei social e di chi fa commenti negativi tra i tuoi follower?

“Sulla rete ci sono persone che vogliono chiacchierare e condividere e persone invece che vogliono solo sfogarsi, quelli che vengono chiamati haters. Non li calcolo molto, li blocco, sono persone che stanno male, che hanno i loro problemi e le loro fragilità e trovano nella rete uno sfogo. So che gli insulti vengono da qualcuno che sta peggio di me”.

In molti sognano di vederti al Festival di Sanremo.

“Dimmi chi sono questi molti! Adesso stiamo parlando di traguardi a cui bisogna arrivare e bisogna studiare, conoscere. C’è tanto, tanto percorso da fare. Già che ci sono diverse persone che sperano di vedermi in una carriera longeva, mi fa felice”.

In che periodo personale ti trovi?

“È un periodo bellissimo per quanto riguarda la mia vita personale. Sono serena, è stato complicato ammetterlo perché non è facilmente accettabile un rapporto tra due persone che hanno un’età un po’ diversa. Non so se lo sapete ma è stato uno scandalo, il mio ragazzo è più giovane di me, ma sono felice. Mi dispiace per quelli che non lo accettano”.

Adesso stai per riprendere la tua tournée ’40 e sto’.

“È uno spettacolo che spacca, in giro per i teatri a inizio novembre. Fa ridere, sono sempre spocchiosa, con molta intelligenza qua, ma sono sicura che piaccia. Ricomincio l’11 settembre in radio e ci saranno sorprese infinite nella versione delle due. Ci vedremo anche in tv ma vi dirò qualcosa in più quando avrò certezze. Cinema? Sono cose embroniali, dico qualcosa e poi salta e mi dite che ho detto una bugia. Non vi va di dirvi poi è saltato“.

Ti senti a 40 anni più a tuo agio ora, rispetto al passato.

“Mi sento molto più sexy ora a 40 anni che di quando ne avevo 20. Prima volevo tanto piacere, adesso mi piaccio. Me l’avevano detto che sarebbe successo, forse perché mi prendo più cura di me stessa. Faccio anche un uso dei social per far passare questo concetto. Non lo so perché, lo devo studiare in analisi”.