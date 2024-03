In occasione della “Festa del Papà 2024” che si celebra il 19 marzo, Mediaset lancia una campagna per ringraziare tutti i padri che sostengono e guidano le nostre famiglie. Di seguito vi raccontiamo in anticipo in cosa consiste la nuova campagna dedicata a tutti i papà ideata per l’occasione dal gruppo televisivo e radiofonico di Cologno Monzese.

Festa del papà 2024: nuova campagna Mediaset

In onda da domani e fino a martedì 19 marzo, due diversi spot di 20 e 10 secondi che andranno a rotazione andranno in onda sulle tutte le Reti televisive del gruppo Mediaset. I due spot fanno parte della campagna voluta da Mediaset in occasione della ricorrenza della “Festa del Papà 2024”.

Gli spot dedicati ai papà

Il primo spot vede protagonisti dei padri e dei figli in una sequenza di immagini di vita quotidiana. In una sorta di scambio di ruoli, i figli ringraziano i loro papà “Per tutte le volte che…ti ho fatto ridere, ti ho fatto giocare, ti ho fatto addormentare, per tutte le volte che…grazie Papà!”.

Il secondo, propone un claim significativo: “Papà, il mestiere più bello e importante del mondo. Auguri a tutti i papà”. La campagna ideata in occasione della “Festa del Papà 2024” è realizzata dalla Direzione Creativa del gruppo Mediaset.

Mediaset celebra la Festa del papà 2024

Mediaset, è da sempre attenta alle occasioni e alle ricorrenze presenti nel nostro calendario senza tralasciarne alcuna. Per volere dell’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, il gruppo televisivo ha da sempre sposato iniziative e celebrato ricorrenze, mettendo in atto una comunicazione fatta di immagini e parole che catturano l’attenzione del telespettatore e, riuscendo anche a regalare emozioni e riflessioni profonde.

Per la campagna ideata in occasione della “Festa del Papà 2024” dalla Direzione Creativa del gruppo Mediaset, l’attenzione è stata rivolta maggiormente al ruolo che la figura paterna rappresenta da sempre in una famiglia.

Video dello spot Mediaset