Su Prime Video arriva Fernando, la docu-serie Amazon Exclusive dedicata al due volte Campione del Mondo di Formula 1, il pilota Fernando Alonso. Composta da cinque episodi, la serie è uno sguardo inedito nella vita di uno dei più famosi sportivi spagnoli, che di recente ha annunciato il suo attesissimo ritorno in F1, previsto nel 2021. Attraverso la docu-serie, gli appassionati di motori potranno scoprire la passione di Alonso per le competizioni ai massimi livelli e una caratteristica che l’ha portato a vincere due mondiali piloti consecutivi: la sua determinazione assoluta a vincere. Fernando sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 25 settembre.

Fernando su Prime Video: la trama della docu-serie

La docu-serie racconta la partecipazione di Alonso alle gare sui più importanti circuiti internazionali, dalla 500 Miglia di Indianapolis alla 24 Ore di Le Mans, fino alla prima esperienza al Rally di Dakar a gennaio 2020. Fernandooffre agli appassionati di Formula 1 e agli spettatori un accesso senza precedenti al suo mondo. Nel documentario Amazon sono presenti anche testimonianze e racconti da parte delle persone più vicine al campione, come il manager Luis García Abad, la sorella Lorena Alonso, la compagna Linda Morselli. Presenti anche alcuni dei suoi colleghi di F1, come il connazionale Carlos Sainz, che aiuteranno a raccontare chi è Fernando Alonso, ovvero l’uomo dietro al campione.

Fernando Alonso: identikit del campione di Formula 1

Nato il 29 luglio 1981 a Oviedo, Fernando Alonso ha esordito in Formula 1 a vent’anni gareggiando per la scuderia Minardi. Dopo due stagioni è stato ingaggiato in Renault, permettendogli di vincere il campionato per due annate consecutive (nel 2005 e nel 2006). L’anno successivo passa in McLaren, mentre tra il 2008 e il 2009 torna in Renault. Dal 2010 al 2014 è nella scuderia Ferrari. Qui diventa il pilota con più punti conquistati nella storia della scuderia (1190), superato poi da Sebastian Vettel. Dal 2015 al 2018, Alonso torna in McLaren, annunciando il suo ritiro dalla Formula 1. Negli anni successivi partecipa alla 24 Ore di Le Mans e alla 24 Ore di Daytona. Nel luglio scorso, Alonso ha annunciato il ritorno in Formula 1 e gareggerà di nuovo nella scuderia Renault a partire dal 2021.