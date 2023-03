“Felicissima Sera” il programma alla cui conduzione troviamo il duo comico Pio e Amedeo, sta per tornare con la seconda edizione. Pio e Amedeo tornano dunque in prima serata su canale 5 per regalarci altre risate in compagnia di numerosi ospiti. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione: anticipazioni, ospiti e quando in tv

Felicissima Sera con Pio e Amedeo: gli ospiti e quando in tv

Dal 24 Marzo 2023 in prima serata su canale 5, torna la seconda edizione di Felicissima Sera, il programma che vedrà i due comici pugliesi alla conduzione e in cui si alterneranno numerosissimi ospiti. Ci saranno performance di ballo e canto con l’aggiunta di imperdibili imitazioni. Nelle ultime ore, sono stati resi noti gli ospiti della prima puntata al via dal 24 marzo 2023.

Felicissima Sera 2023: le anticipazioni e gli ospiti del 24 Marzo

La prima edizione di Felicissima Sera è stata accolta dal pubblico con ottimi risultati auditel, gli ascolti hanno sodisfatto l’azienda ed ecco che viene riproposta la seconda edizione. Il format è ben collaudato e i due padroni di casa, Pio e Amedeo, hanno cercato di sgretolare – già durante la prima edizione – il politically correct imperante che ormai ha completamente divorato il nostro Paese.

Pio e Amedeo, infatti, hanno rotto gli schemi, portando nel loro programma la loro comicità irriverente, fatta a volte anche di battute volgarotte ma che non ledono nessuno. Come dissero nella prima edizione i due comici: “Non è tanto importante quello che si dice, ma l’intenzione con cui si dice. Se c’è malafede oppure no”.

Ma chi sono gli ospiti che vedremo il 24 marzo a Felicissima Sera?

Arrivano ospiti di un certo spessore. Per il mondo delle sette note ci sono:

Zucchero,

Elisa,

Gigi D’Alessio, reduce dalla prima edizione di The Voice Kids.

Ci saranno inoltre tre amatissime conduttrici:

Silvia Toffanin, amatissima dal pubblico di canale 5 perché da anni conduce Verissimo;

amatissima dal pubblico di canale 5 perché da anni conduce Verissimo; Michelle Hunziker reduce dal programma Michelle Impossible & Friends;

reduce dal programma Michelle Impossible & Friends; Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che ha presentato i collegamenti dal Festival di Sanremo alla Vita in Diretta.

Felicissima Sera 2023: quante puntate e la novità di “All Inclusive”

Come per la scorsa edizione, Felicissima Sera avrà un’emissione di tre puntate che andranno in onda in prima serata su canale 5. Lo show sarà “All inclusive” come cita il sottotitolo della trasmissione e raggiunti da Telepiù Pio e Amedeo hanno spiegato cosa significa:

“È uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare le critiche questa volta ci siamo assicurate che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza. Noi due forniamo la quota obbligatoria dei meridionali. Scherziamo un po’ su questa mania del “rappresentare tutti”. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti così meravigliosamente diversi?”

Ecco il Promo di Felicissima sera All Inclusive

Esilaranti, anticonformisti, trasgressivi e dissacranti hanno una forza esplosiva, un bisogno travolgente. Felicissima sera – all inclusive – dal 24 Marzo su canale 5.

Appuntamento quindi con la prima puntata della seconda edizione di Felicissima Sera venerdì 24 marzo 2023 in prime time su canale 5.