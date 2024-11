Questa sera durante l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Feisal Bonciani ha dovuto imitare Ray Charles. Bonciani si è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una celebre canzone del cantante.

Tale e Quale Show 2024, Feisal Bonciani è Ray Charles. Video Rai

Durante l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2024, la finale di questa edizione, Feisal Bonciani ha interpretato il grande Ray Charles. Shake a tail featherè il brano scelto per questa esibizione. Bonolis, in qualità di quarto membro di giuria si esprime sull’esibizione: “Bravo figliolo, anche perché ha beccato anche il palatale”. Panariello: “Mi sembra che il percorso di questo ragazzo sia stato incredibile. Il livello tuo è sempre stato alto”. Marcuzzi: “Sei veramente bravo”. Cristiano Malgioglio: “Meravigliosamente il movimento mentre suonava il piano. Ho fatto un viaggio con Ray Charles Catania-Messina ad agosto, con un caldo incredibile. Lui si è seduto dietro di me e mi ha chiesto una caramella. Bella esibizione, ma nella voce non c’era niente di Ray Charles”.

Tale e Quale Show 2024: i concorrenti del programma di Rai1

Ricordiamo che tutti i concorrenti di tale e Quale Show 2024, settimana dopo settimana cantano come sempre rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti musicali realizzati per l’occasione dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso all’interno del format di Rai Uno, i protagonisti in gara nel programma di Rai Uno sono seguiti dagli ormai storici tutor dello show di Carlo Conti: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Video Rai – Tale e Quale Show 2024, Feisal Bonciani è Ray Charles

Ecco di seguito il video con l’esibizione di questa sera che ha visto protagonista a Tale e Quale Show 2024, Feisal Bonciani che ha dovuto imitare Ray Charles.