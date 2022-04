Fedez torna a X Factor in qualità di Giudice per la sesta volta. Con un post Instagram il rapper ha reso noto il suo nuovo impegno scrivendo sul post “Si torna a casa”. Scopriamo qualche dettaglio in più sul ritorno di Fedez a X Factor.

Dopo l’addio nel 2018, Fedez torna a X Factor come giudice per la sesta volta

X Factor 2022 dunque conta un nuovo giudice che tanto nuovo non è dal momento che sarà la sesta volta che riveste questo ruolo. Il marito di Chiara Ferragni dopo l’addio al talent musicale nel 2018 torna nel 2022 a rivestire nuovamente i panni di giudice. Il rapper ha preso parte alle edizioni dal 2014 al 2018 portando alla vittoria Lorenzo Fragola proprio nel 2014.

Fedez annuncia sui social il suo ritorno a X Factor

L’annuncio è arrivato dallo stesso Fedez su Instagram con un video in cui dice: “Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”.

Fedez debutta a X Factor come giudice giovanissimo a soli 23 anni

Fedez approda a X Factor giovanissimo, a soli 23 anni in qualità di giudice: il più giovane della storia. Piano piano conquista il pubblico di Sky dove il talent aveva traslocato. Le prime edizioni, infatti andavano in onda in Rai. Fedez nonostante fosse molto giovane si è rivelato competente e istrionico. Ha messo in campo anche la sua verve polemica discutendo molte volte con i suoi colleghi/avversari.

L’addio a X Factor nel 2018, poi il ritorno da ospite

Nel 2018 Fedez lascia il programma per poi ritornarci nel 2020 come ospite con un live a sostegno dei lavoratori dello spettacolo fermi a causa della pandemia.

Nuova giuria a X Factor: chi vedremo nel banco dei giudici oltre a Fedez?

X Factor si appresta a vivere una nuova stagione, nel senso che sarà riformulata tutta la giuria e forse anche la conduzione. La conferma del ritorno di Fedez arriva dopo l’annuncio di qualche settimana fa di Emma Marrone che lascia il programma dopo due edizioni.

Al momento non si sa nulla su chi potrebbero essere i nuovi giudici. Nel senso che non è chiaro se saranno riconfermati Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Certo una giuria formata da soli uomini è un po’ improbabile. Grandi incertezze anche per quanto riguarda la conduzione che l’anno precedente ha potuto contare su una new entry, Ludovico Tersigni subentrato ad Alessandro Cattelan.

Insomma, l’unica certezza – al momento – è Fedez.