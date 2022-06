Fedez e Tananai lo avevano anticipato dal palco del Fabrique dicendo «Non ditelo a nessuno, ma abbiamo fatto una canzone insieme!» e ora è ufficiale: dopo il successo dello scorso anno del brano “Mille”, cantato insieme alla grandissima Orietta Berti e al poliedrico Achille Lauro, l’artista ci riprova e firma una delle canzoni che probabilmente ascolteremo sotto l’ombrellone nei prossimi mesi estivi. Con loro anche Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale italiano degli ultimi tempi che ha pubblicato a inizio anno l’album “Universo”. Il nuovo brano che vede protagonisti Fedez, Tananai e Marta Sattei è intitolato “La dolce vita” ed è uscito oggi venerdì 3 giugno 2022.

Fedez, Tananai e Mara Sattei: “La dolce vita” la nuova canzone dell’estate 2022

“La dolce vita” da venerdì 3 giugno è su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio. Il brano nato dalla collaborazione musicale tra Fedez, Tananai e Marta Sattei è un mix dai mille colori, con sonorità che rimandano agli anni 60 italiani, caratterizzato da una scrittura ironica e fresca. Il brano, prodotto da d.whale, descrive l’amore dalle suggestioni vintage che, al grido di «La vita senza amore dimmi tu che vita è», si contraddistingue per lo stile inconfondibile e ironico della scrittura musicale che da sempre caratterizza i brani di Fedez.

Il periodo d’oro di Fedez, Tananai e Mara Sattei

I tre artisti oltre al lancio del nuovo brano stanno vivendo un momento ricco di impegni sul campo professionale. Mara Sattei e Tananai saranno impegnati per tutta l’estate con i rispetti tour in giro per l’Italia, Fedez tornerà invece a selezionare i talenti più promettenti della musica come giudice nella nuova edizione di X Factor insieme ad Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Il programma sarà condotto da Francesca Michielin, che con Fedez vanta diverse collaborazioni e un secondo posto al Festival di Sanremo 2021.

Testo del brano “La Dolce Vita”

E poi passa un anno e ci sembra meno

Mi trovi diverso, mi prendi la mano

Da soli siam tutti nessuno

Che vita è?

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

Bello stare a casa, musica italiana

E ci vuole ancora un po’

Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto

Se non vuoi non me ne andrò

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Ah, Oktoberfest (Uh), mi piace fare la fest-(Festa)

Tutti nel back (Ehi) tutti nel back a far fеsta

Buonasera (Hi), e chiedo scusa

Non ho capito cosa c’еra nei suoi occhi

Droga?

Perché sennò era colpa mia

Perché con me non studia mai

So che canzoni vuole lei

Faccio parole col DJ

So che non hai visto le Hawaii

Dirotteremo Ryanair e se ci beccano ‘sti ca-

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

E parte la corriera che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me