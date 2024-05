Sexy Shop segna il ritorno di Fedez alla musica dopo la malattia e la separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni. Il singolo, in duetto con Emis Killa, parla anche della fine della sua storia d’amore, una «storia infinita che poi è finita».

Fedez nel nuovo singolo “Sexy Shop” parla della ex moglie Chiara Ferragni

«L’amore non si fa nei sexy shop / sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko / Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio / una storia infinita che poi è finita». Inizia così Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez in coppia con Emis Killa lanciato in vista dell’estate 2024. Nel brano, che si candida ad hit dell’estate, sono tanti i riferimenti alla fine della storia d’amore con la moglie Chiara Ferragni. Gli ascoltatori più attenti, infatti, avranno notato le barre dedicate alla influencer e madre dei figli Leone e Vittoria. Eccone alcuni: «Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita».

Il rapper ci ha tenuto a precisare però che non sono frecciate alla ex moglie Chiara Ferragni: «quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira». Non solo, dalle pagine de La Stampa ha aggiunto: «credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m…da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà».

Il testo e video di “Sexy Shop”, il nuovo singolo di Fedez e Emis Killa

