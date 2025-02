Dopo la finale di Sanremo 2025 segnata dalla sua esclusione dal podio e il suo quarto posto nella classifica generale, Fedez rompe il silenzio sul significato di Battito, e non solo. Incalzato sul suo Festival, ai microfoni di Domenica in, il rapper svela la crisi di depressione vissuta lontano dai riflettori e le conseguenze, che lo hanno ispirato per il rilascio del nuovo singolo ammesso alla gara della canzone.

Fedez ringrazia i sostenitori della sua musica: l’intervista a “Domenica in”, nel Dopo-Festival

“Ringrazio tutti, sono molto felice che la canzone sia arrivata. Non potevo chiedere di meglio”, esordisce Fedez, dicendosi grato ai fedeli sostenitori della sua nuova canzone, ospite nella prima puntata di “Domenica in” del Dopo-Festival.

E alla domanda che lo esorta a parlare del destinatario delle sue barre rap aggiunte al testo originale di Bella stronza, per il duetto con Marco Masini alla serata-cover di Sanremo, l’ospite al talk domenicale aggiunge:

“Credo non sia necessario specificarlo. Ovviamente, avendola scritta io, fa parte del mio vissuto. Nella canzone, anche nell’esibizione, non c’è astio, ma tutt’altro”.

Il significato nascosto di “Battito”

Chiamato, poi, a parlare del testo di Battito, rilasciato al Festival con la promozione di Carlo Conti alla gara tra i Big di Sanremo, Fedez non nasconde cosa lo abbia ispirato per la costruzione del suo brano, alludendo alla crisi di depressione avuta dopo aver scoperto di essere malato di cancro.

“Il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l’opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me” – dichiara visibilmente provato, in replica ai quesiti e ai giornalisti di Domenica in. Per poi proseguire, sui retroscena alla base della nascita del nuovo singolo.

“Battito fa parte di un’esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l’assunzione di antidepressivi, sono finito in mani di medici sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi”.

Con la scoperta della malattia, in passato Fedez ha sofferto per il disturbo della depressione, rivelandosi in balia di una tendenza alla indigestione di vita– “uscivo sempre, non dormivo mai- per la paura maturata all’idea di poter morire precocemente e in giovane età. Nel disperato tentativo di mettere un freno allo stato depressivo, il rapper é finito poi in preda ad un circolo vizioso della dipendenza dagli psicofarmaci. Così come lui stesso ammette, a Domenica in, rivivendo con il pubblico la sua fase di vita e carriera turbolenta:

“Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì”.

La rinascita personale e artistica

A conti fatti, per il rapper il Festival rappresenta una rivincita personale, oltre la competizione tra lui e gli altri Big della Canzone. Tanto che a Domenica in, Fedez promette il suo ritorno ai live show tra gli altri progetti e progressi in cantiere, avviati per la sua musica grazie con la partecipazione a Sanremo 2025:

“Domani faremo un annuncio per me importantissimo, tornerò ai live. Masini ci sarà, con lui ho vissuto un’esperienza unica – conclude Fedez. Vederlo lavorare a un capolavoro con me, è stato un onore. Le lenti le ho tolte l’ultima sera, mi hanno aiutato molto, è stato come indossare una maschera. Ho voluto fare l’ultima performance senza lenti, per una cosa simbolica mia”. “Sto già lavorando a un disco. Non voglio fare l’errore di collegare al live l’album perché non voglio ostare dietro ai tempi. Ma ci sto già lavorando. La mia nuova parte di vita è finalmente iniziata”.

Nel frattempo, il video ufficiale di Battito figura alla posizione #2 tra le tendenze su YouTube dal più alto numero di visualizzazioni. Un traguardo importante, nella svolta di vita artistica e personale di Fedez.