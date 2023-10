Fedez, ancora ricoverato in ospedale: come sta il cantante

Sono giorni difficili per Fedez che, secondo alcune indiscrezioni, è ancora ricoverato in un ospedale di Milano. Parallelamente, i social si sono scatenati sul veto da parte della Rai alla sua partecipazione a ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani. Vediamo insieme cosa succedendo e come sta il cantante.

Fedez, come sta il cantante

Fedez è ancora in ospedale e non verrà dimesso nelle prossime ore. Nella giornata di ieri, il cantante avrebbe subito un nuovo intervento e una nuova trasfusione di sangue. A darne notizia, citando alcune fonti mediche, è il Corriere della Sera.

Era stato lo stesso Fedez, attraverso una storia sul suo profilo instagram, ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo le voci che erano circolate giovedì. Il cantante era stato operato per due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Da qui la corsa in ospedale e il ringraziamento ai medici che gli avevano salvato la vita con delle trasfusioni. Le sue condizioni di salute però non sembrano essere migliorate e come rivela il giornale domenica Fedez è rifinito sotto i ferri. Al momento non vi sono comunicazioni ufficiali né da parte del cantante né da Chiara Ferragni, il cui profilo social è in silenzio. L’imprenditrice digitale è infatti in ospedale accanto al marito che era stato operato nel 2022 per un tumore al pancreas.

Il caso Belve

Ma in queste ore si parla di Fedez anche per la sua mancata partecipazione al programma di Rai 2 ‘Belve’. È stata la Rai a imporre il divieto a Francesca Fagnani di invitare il cantante. La conduttrice si è dissociata attraverso una storia su instagram ma la tv pubblica ha stoppato l’ospitata. Tra i motivi ci sarebbe quello dell’inopportunità (dati i trascorsi, dai testi dei brani del passato all’ultima partecipazione a Sanremo) e dei soldi. Anche se dall’entourage di Fedez fanno sapere che il cantante sarebbe andato anche gratis.