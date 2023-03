L’assenza di Fedez dai social network ha destato spavento e sospetti. Terminato il Festival di Sanremo, il rapper milanese ha vissuto un momento non facile e in molti, hanno pensato che fosse in crisi con la moglie Chiara Ferragni. La crisi sarebbe stata causata dal bacio con Rosa Chemical durante la serata finale. Tutto ciò è stato smentito dalle parole dell’artista su Instagram. Di seguito, il virgolettato e maggiori informazioni.

Fedez, il ritorno su Instagram: “Vi racconto come sto e quali problematiche sto affrontando”

Federico Lucia, in arte Fedez, mancava dai suoi account social dalla finale del 73esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo e in serata vi ha fatto ritorno. L’artista multiplatino ha rivelato ciò che gli sta accadendo dal punto di vista fisico e mentale.

“Ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza e voglio raccontarvi tutto. Ogni giorno escono notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che sia io a raccontarvi quello che è successo. Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me”.

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti. Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound”.

Fedez parla dell’assenza alla conferenza stampa di LoL e del delicato momento familiare

Per lavoro doveva essere presente alla conferenza stampa dello show comico di Prime Video, LoL ma a causa dei suoi malesseri non vi ha partecipato e si è scusato con le seguenti parole:

“Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa. Non ho potuto svolgere il mio lavoro, ragione per la quale non c’ero alla presentazione di LOL e al processo per la strage di Corinaldo e altre cose. Ad oggi non sono ancora al cento per cento, però giorno dopo giorno miglioro”.

Sulla presunta crisi con Chiara Ferragni ha dichiarato:

“Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose, quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia passare tempo con la mia famiglia e mia moglie, su cui in questo periodo ne sono state dette di ogni. Invece è l’0unica persona che mi sia stata accanto, ha dovuto subire una tempesta di merda mediatica incredibile. Insomma se posso darvi un consiglio è che qualsiasi evento traumatico vi accada, prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite, perché se non lo farete saranno loro a reclamare il bisogno di essere curate anche nella maniera più brutta possibile. Questo il riassunto dei miei due mesi di merda. Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato”.