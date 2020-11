Non solo cantante ma anche benefattore. Le quotazioni di Fedez sono in salita, non solo perché è il marito di Chiara Ferragni. Il rapper, che nell’ambiente musicale di oggi continua a macinare consensi tra i più giovani, durante gli ultimi mesi si è prodigato per aiutare la gente in difficoltà e chi è stato messo a dura prova in questa pandemia da Covid-19. E ora, durante la terza puntata di X-Factor, ha annunciato un nuovo progetto – super segreto- che il rapper ha messo in atto per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Lo ha annunciato poco dopo la sua performance e, subito dopo, la notizia ha fatto il giro del web.

Fedez, benefattore per il mondo dello spettacolo

Il progetto di Fedez ha preso forma solo qualche settimana fa, sicuramente dopo l’ultimo DPCM del Premier Conte che ha visto far calare la scure su teatri, cinema, musei e anche su i concerti, destabilizzando il mondo dei lavoratori dello spettacolo, già pesantemente in crisi. L’idea non solo ha preso forma in pochissimo tempo ma ha già raggiunto un traguardo molto considerevole. Tanto da poter regalare fin da subito un aiuto concreto al settore. E dopo aver eseguito “Bella Storia“, il suo nuovo singolo, l’ex giudice del talent ha voluto annunciare di fronte alle telecamere il successo della sua iniziativa. A breve verrà creato il “Fondo a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo“, dedicato a tutti coloro che sono stati colpiti dall’emergenza Covid.

Nasce così “Aria Pulita”, fondo per gli operatori colpiti dalla crisi

Il progetto si chiama “Aria Pulita”. Inizialmente era stato tenuto segreto, ma alla luce di un buon riscontro, ha ritenuto giusto rivelare ora la natura della sua iniziativa. E Fedez ha tenuto a sottolineare, che non ha niente a che vedere con il progetto in parallelo che sta sviluppando insieme a sua moglie. “Non c’è motivo per chiedere la partecipazione degli italiani. Nel primo lockdown le persone hanno mostrato una grande vicinanza ai lavoratori”, ha affermato Fedez. “Cedo che la stragrande maggioranza di persone si è già spesa molto per noi“, aggiunge.

E poi afferma: “Abbiamo raccolto due milioni di euro per i lavoratori, un’iniziativa collettiva per tutti gli artisti in difficoltà“. Molti sono i brand che hanno sposato la causa di Fedez, come la Fremantle e oltre 70 artisti tra cui Mika, Hell Raton e Emma Marrone.

E non è la prima volta che il rapper si prodiga per i più deboli. All’inizio del mese di aprile, con la Ferrgani, non solo ha raccolto fondi per gli ospedali di Milano, ma Fedez si è improvvisato anche runner per aiutare diverse associazioni in difficoltà e portare la spesa a chi non poteva muoversi da casa. E quest’ultimo progetto conferma il grande appeal di un artista che è favore della cultura e della (buona) musica.