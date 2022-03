Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano per il problema di salute che aveva annunciato giorni fa sui social. Il rapper ha sconvolto tutti i suoi amici e followers annunciando di dover fare “un percorso importante” per un problema di salute che per fortuna è stato colto con tempismo.

Fedez operato all’ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni, come sta?

A riferire la notizia è il quotidiano Libero, sull’ operazione del marito di Chiara Ferragni: al momento non si sa nulla sulle sue condizioni. Fedez sui social aveva anche detto che il 22 marzo sarebbe stata una giornata molto importante per lui: “È una giornata importante. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”

Ma cosa era successo? L’annuncio della malattia con Fedez in lacrime

Fedez come ci ha abituato da sempre, condivide molto della sua vita privata sui social: dai momenti romantici con la moglie alle gag che organizza per i figlioletti che strappano sempre molti sorrisi, per la tenerezza e la dolcezza di Leone e Vittoria.

Il rapper giorni fa dunque, ha dato notizia sui social della malattia, non entrando nei particolari ma ha specificato:

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.

Oggi 23 marzo la notizia dell’intervento a Fedez

Oggi il quotidiano Libero ha rivelato che Fedez è stato operato. Non si sa ancora molto dell’intervento, ma una cosa è certa, ci auguriamo che sia andato tutto per il verso giusto e che Fedez torni ad intrattenerci sui social con i suoi piccini in modo scanzonato e divertente.