Fedez ha inaugurato il nuovo centro Tog che si occupa della riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Il cantante sui suoi social e sul suo canale broadcast di Instagram ha comunicato l’importante traguardo raggiunto dopo un anno e mezzo di lavoro.

Fedez inaugura il nuovo centro Tog

“Ciao amici, oggi giornata speciale perché abbiamo inaugurato il nuovo centro Tog che si occupa della riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse” – Racconta Fedez nel canale broadcast, per comunicare la realizzazione del nuovo centro Tog.

Il cantante ha poi raccontato di essere orgoglioso del lavoro svolto in questo anno e mezzo: “Sono veramente orgoglioso di questo traguardo perchè ho lavorato un anno e mezzo e anche voi avete contribuito comprando i dischi, partecipando a Love Mi e dandomi supporto. Sono felice di aver contribuito a questa cosa. Non vedo l’ora di portare avanti nuovi progetti”.

“Mi occuperò di temi importanti”

Il rapper annuncia poi nuove iniziative: “Vi dico che sto cercando di dedicare gran parte della mia vita alla Fondazione e a progetti benefici sempre di più. Voglio dedicarmi tantissimo alla salute mentale, perchè ho avuto esperienza in prima persona abbastanza importanti e mi piacerebbe piano piano aiutare in questo ambito”.

Il post di Fedez su Instagram

Su Instagram Fedez scrive: “Ricordo la prima volta che andai a far visita ai bambini e alle bambine del centro Tog, conoscere famiglie disposte a viaggiare centinaia di chilometri per regalare un futuro ai proprio figli verso un luogo fatto di speranza ma anche di tanta gioia. Fino a ieri il Centro Tog poteva prendersi cura di un centinaio di bambini con problematiche neurologie complesse, ebbene da oggi grazie all’inaugurazione del nuovo centro tutti i bambini che fino ad oggi erano in lista d’attesta potranno essere accolti senza problemi. Sono emozionato, orgoglioso e tanto tanto grato di aver dedicato un anno e mezzo a questa causa. È stato il primo grande obbiettivo della Fondazione Fedez: raccogliere fondi e far conoscere la realtà di Tog a tutta Italia. Felice di essere riuscito a donare quasi 600 mila euro a questa inestimabile realtà, felice di aver visto nascere da un cumulo di macerie il nuovo centro Tog che ad oggi non solo riuscirà ad aiutare più bambini ma fornirà cure e servizi all’avanguardia in cui non esistono eguali in tutta Europa. Guardo la targa di ringraziamento alla Fondazione Fedez e mi sento di ringraziare io Antonia e tutto lo staff di Tog per avermi arricchito umanamente e per avermi coinvolto in questa magica iniziativa. “La bellezza è analgesica” dice Antonia e io sottoscrivo. Chiunque abbia una patologia non deve essere privato della bellezza e il nuovo centro Tog è la cos’è più bella che la città di Milano potesse desiderare. Grazie”.