Durante la puntata di oggi, 3 dicembre 2023, Mara Venier ha ospitato nel salotto di Domenica In il cantante e giudice di X Factor, Fedez. Il rapper si è raccontato a 360°, parlando dell’ultimo periodo della sua vita.

Un’intervista quella di Fedez nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In che segna il ritorno del rapper in Rai, dopo alcuni dissapori degli ultimi tempi. Fedez parlando di uno degli argomenti che tiene più a cuore dice: “È assurdo che la salute mentale sia ancora un privilegio. Così come la salute del corpo debba essere coperta dal SSN, anche la salute della mente debba essere messa sullo stesso piano, perché non può essere un privilegio per pochi. Dev’essere un diritto per tutti quanti”.

La raccolta benefica durante la pandemia

Durante la conversazione tra Fedez e Mara, la conduttrice ci ha tenuto a ringraziare il cantante per questa bellissima intervista e per il lavoro svolto durate la pandemia, in particolare per la raccolta fondi portata avanti da Fedez e da sua moglie Chiara Ferragni e dalle innumerevoli iniziative benefiche che il cantante porta avanti con la sua Fondazione.

Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In

“Io ti ringrazio”, dice la conduttrice a Fedez, che dal canto suo risponde: “Di che? Non devi”

A quel punto la Venier, rivolgendosi al cantante afferma: “Perché tu mi hai aiutata ma io non ho fatto in tempo. Non è andata”. Sicuramente, Fedez e la Venier hanno condiviso un periodo e un motivo che li ha visti uniti più che mai.

In molti sui social hanno lanciato tante ipotesi su quale fosse il motivo di tanta commozione tra i due. C’è chi ipotizza che il motivo sarebbe legato evidentemente alla recente e prematura scomparsa del genero di Mara Venier. Sia Mara Venier che Fedez non hanno motivato il perché di questo momento che ha veramente commosso tutti, sia il pubblico in studio che quello a casa.