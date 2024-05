“Sexy Shop” è il titolo del nuovo brano del rapper Fedez realizzato in collaborazione con Emis Killa. Non ci sono certezze ma in molti, leggendo il testo della nuova canzone, in uscita venerdì 31 maggio 2024, vedono riferimenti alla ormai ex moglie Chiara Ferragni. Il cantante nei giorni scorsi ha anche pubblicato su Instagram la frase: “Dici che sono un bastardo”, forse un messaggio a Chiara Ferragni.

In questi giorni Fedez, dopo il divorzio dalla ex moglie Chiara Ferragni, è tornato nuovamente al centro della scena mediatica: prima per la questione che riguarda il pestaggio al personal trainer Iovino poi sembra conclusosi con un ipotetico accordo tra i due, poi le immagini delle telecamere che sono uscite proprio ieri di quella notte incriminata. In queste ore circolano le immagini di un presunto nuovo flirt al GP di Monaco con Garance Authié.

Le frasi rivolte a Chiara Ferragni

Quello di cui vogliamo parlarvi però è l’uscita del nuovo singolo estivo dal titolo “Sexy Shop”, in duetto con Emis Killa. A quanto pare nel brano ci sono frasi dedicate a Chiara Ferragni: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”. Ogni riferimento non è puramente casuale.

Analisi del brano “Sexy Shop”

l brano “Sexy Shop” esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: dove si mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può provocare euforia travolgente ma anche profonda devastazione. Il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, mettendo in risalto come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male.