Franco Di Mare, intervistato da La Repubblica, si dice orgoglioso della sua Rai 3 e racconta la sua verità su Fedez e Mauro Corona. Vediamo cosa ha detto.

Le parole di Di Mare su Fedez e Mauro Corona

Il giornalista e direttore di Rai3, Franco Di Mare, regge le redini della terza rete da ormai un anno e i risultati lo premiano. Rai 3 ha puntato sul racconto dell’attualità senza abbandonare la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi.

Se #CartaBianca, Presa Diretta Report, Chi l’ha Visto e Agorà sono ormai dei must have della televisione italiana non mancheranno delle novità come la conferma del duo Panariello-Giallini con Lui è Peggio di Me, il nuovo impegno di Franca Leosini in Che Fine ha fatto Baby e poi, ritornerà Città Segrete condotto da Corrado Augias.

Durante l’intervista a La Repubblica, Franco Di Mare si è lasciato andare a parole molto dure contro Fedez e Mauro Corona. Nei confronti di Fedez ha dichiarato:

“La storia del Primo maggio mi ha amareggiato. Al netto del fatto che il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica, mi ha lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una manipolazione. Eravamo di fronte alla fake news che Rai 3 avrebbe censurato un cantante, una follia”.

Mentre su un probabile ritorno in Rai di Mauro Corona che diede della gallina a Bianca Berlinguer, si mostra negativo e ha affermato:

“Non lo ha deciso Di Mare, ma è una scelta aziendale che condivido”.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona, avvicinamento in corso

#CartaBianca tornerà in onda il 7 settembre con una scenografia rinnovata. La conduttrice Bianca Berlinguer vorrebbe l’amico Corona al suo fianco. Corona ritornerà o lo ritroveremo su rete4 con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. I contatti con Mediaset ci sono stati. Bisogna vedere se prevarrà la linea dura di Rai3 o l’amicizia. Qualche settimana fa di Luglio, Bianca Berlinguer inviò questo messaggio a Corona:

“Ciao Mauro, mi hai tradito. Sei andato ospite fisso nella trasmissione che va in onda su Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore e non dovuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici spesso tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due”.

Insomma, Franco Di Mare ha ben chiare le idee su come gestire le varie tempeste e su come proseguirà il cammino di Rai3 per il rispetto, che si deve, al suo fedele pubblico.