Fedez e J-Ax insieme per un concerto benefico a Milano, quando e dove in tv

Dopo aver annunciato la loro pace, Fedez e J-Ax saranno protagonisti in un concerto di beneficenza a Milano, ma potremo guardarlo insieme anche in tv. Ecco tutte le informazioni sull’evento benefico organizzato dai due rapper.

Concerto di beneficenza di Fedez e J-Ax

“Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me. Alessandro e Federico’”. Avevano annunciato così la loro pace Fedez e J-Ax.

Una lontananza durata ben 4 anni e interrotta in corrispondenza dell’intervento a cui Fedez si è sottoposto. I loro fan, dopo i successi di “Senza pagare”, “Vorrei ma non posto” e “Italiana” si aspettavano un nuovo tormentone estivo in cantiere. Ma sul post pubblicato su Instagram dai due rapper è stata subito smentita sul nascere questa voce, lasciando in sospeso il tutto e preannunciando qualcosa di più grosso e, soprattutto, benefico.

Quando e dove vedere in tv il concerto di Fedez e J-Ax

Il nome dell’evento è “Love Mi” e sarà, appunto, un concerto gratuito e benefico che si terrà a Milano il 28 giugno, tra poco più di un mese. Non una hit estiva ma un intero concerto estivo in Piazza Duomo, guidato da una nobile causa: raccogliere fondi per Together To Go (TOG), una Onlus nata nel 2011 che si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Fedez, da sempre impegnato nel sociale, ritrova il suo vecchio amico J-Ax e insieme hanno coinvolto tanti altri artisti come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e Rosa Chemical. Dove si potrà vedere in tv questo grande evento musicale? La copertura televisiva sarà curata da Italia 1, che trasmetterà in diretta il concerto che comincerà alle 18. L’estate all’insegna della musica e della beneficenza e già cominciata, bravo Fedez e bravo J-Ax.