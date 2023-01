È di queste ore la notizia che Muschio Selvaggio, podcast creato da Fedez e Luis Sal approda su Rai2 durante il Festival di Sanremo 2023. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante che sul suo profilo Instagram scrive: “E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo?”. La notizia è stata anticipata anche dal sito Dagospia.

Fedez in onda su Rai 2 durante Sanremo 2023 con il podcast “Muschio Selvaggio”

In concomitanza con la settimana della kermesse canora, Muschio Selvaggio andrà in onda dopo il Tg2 delle 20:30 per 10 minuti in diretta da Sanremo. Una doppia veste per il cantante Fedez, che sarà anche ospite per una sera sulla nave di Costa Crociere. I Ferragnez saranno quindi protagonisti di Sanremo 2023, vista anche la partecipazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice per ben due serata (7 e 11 febbraio).

Muschio Selvaggio: il podcast con oltre 1 milione di iscritti su YouTube

Dalla sua nascita e dal successo ottenuto in rete, mi sono sempre chiesto come mai Muschio Selvaggio, podcast che conta ben un milione di iscritti solo su YouTube, non sbarcasse in tv.

Per chi non lo conoscesse, Muschio Selvaggio è il primo podcast italiano di intrattenimento trasversale multiplatform, fruibile su YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Nato a gennaio 2020, vede alla conduzione il rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal, con la partecipazione ricorrente di Martin Sal.

Cos’è Muschio Selvaggio?

Si tratta di una serie di contenuti audio e video dedicati a temi di cultura e società con ospiti diversi ad ogni puntata, caratterizzato da momenti di approfondimento, serietà, gioco e imprevedibilità. Il format viene registrato in quella che è definita la “Casa Muschio” che si trova a Milano ed è caratterizzata da pareti completamente rivestite di muschio sempre verde. I due conduttori incontrano personaggi che arrivano dal mondo della cultura, della musica, della moda, dello sport, del giornalismo e della tv. Al tavolo di Muschio Selvaggio si sono alternati tra gli ospiti: Donatella Versace, Roberto Bolle, Gabriele Muccino, Cesare Cremonini, Enrico Mentana e moltissimi altri.

La Rai punta sui Ferragnez

Per la Rai è sicuramente un bell’acchiappo avere la coppia più social d’Italia impegnata durante la kermesse canora. L’interesse del popolo della rete per le vicende dei Ferragnez è in continua crescita, negli ultimi giorni si è intensificato ancora di più dopo che in rete è circolata l’indiscrezione che vede Chiara e Federico nuovi proprietari di una bellissima villa con piscina dal valore pare di 5 milioni di euro a Pognana Lario, piccolo comune sulla sponda del Lago di Como.