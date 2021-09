Non c’è pace per Fedez. Ora anche l’Antitrust. A finire nel mirino è il videoclip del brano Mille, il singolo tormentone di questa Estate 2021. Il motivo? La possibile mancanza di adeguate informazioni per i consumatori rispetto l’inserimento di informazioni a scopo commerciale. Cosa potrebbe accadere ora? Qualora al termine dell’istruttoria fosse confermata la violazione delle disposizioni vigenti in tema di consumatori i responsabili rischiano una sanzione che potrebbe arrivare fino ad un tetto di 5 milioni di euro. Vediamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Fedez e Mille: la canzone dell’estate 2021 finisce nell’occhio del ciclone per il video

Altri possibili guai per Fedez. Notizia del giorno è che l’Antitrust ha aperto una pratica sul videoclip della canzone ‘Mille‘, il singolo tormentone di questa calda estate 2021.

Il motivo? Si potrebbe ravvisare, stando a quanto riportato, la presenza di pubblicità occulta alla Coca-Cola. A sottolinearlo era stato in primis il Codacons. Il testo del brano musicale cita la nota marca di bevande, ma può permettersi di farlo perché rientra nella libertà di espressione artistica. La contestazione quindi non riguarda la frase “labbra rosso Coco Cola“.

Secondo quanto spiegato dal Codacons è il videoclip a non rispettare le regole. Nella nota si legge che “non avrebbe rispettato le disposizioni dell’Antitrust secondo cui gli spettatori devono essere adeguatamente informati anche nei video musicali circa l’inserimento di marchi a scopo commerciale“.

In realtà l’avviso è presente nella pagina ufficiale del video di ‘Mille’ pubblicata su Youtube.

Secondo il Codacons però: “potrebbe sembrare del tutto insufficiente, dal momento che l’Antitrust in tema di video musicali ha disposto che debba essere reso palese l’inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvisino circa la presenza di marchi a scopo promozionale“.

A quanto si apprende l’Autorità avrebbe inviato delle precise richieste di informazioni ai soggetti interessati. Ora si attende la risposta alle accuse mosse dalla Autorità. Cosa dirà Fedez?

Fedez fra guai, liti e momenti in famiglia

L’estate di Fedez è trascorsa con diversi colpi di scena. I guai in tribunale, le continue querele, l’eterna ‘lotta’ con il Codacons e pure i gossip. Nell’ultimo numero di Chi, infatti, sono state pubblicate foto di un litigio in barca molto acceso con la moglie, Chiara Ferragni.

Nonostante tutto ciò il rapper ha trascorso le vacanze insieme alla sua famiglia e ai suoi due splendidi figli. Sui social il rapper ha postato continuamente i suoi momenti con il piccolo Leo, ha scherzato con sua moglie, ma ha anche fatto vedere il suo lato più tenero con in braccio la piccola Vittoria.

Per l’anniversario del suo matrimonio, infine, Fedez è riuscito a fare una bellissima sorpresa a Chiara. Romantico come pochi il rapper si è esibito solo per lei, in mezzo al lago, cantandole una canzone scritta per incorniciare il loro amore e la loro storia.