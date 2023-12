Durante la recente puntata del talent “X Factor” in onda su Sky, Fedez ha lanciato un duro messaggio in diretta in risposta alle accuse mosse dall’ex giudice del programma Morgan. L’artista ha affrontato le insinuazioni fatte da Morgan riguardo a Lorenzo, un membro degli Stunt Pilots, sostenendo che quest’ultimo avesse lavorato con Fedez prima di partecipare al talent show in onda su Sky.

Fedez a Morgan: «Lavoro con mamma e con l’avvocato, senza leccare i piedi a Meloni e a Sgarbi»

La risposta di Fedez è arrivata in diretta tv, proprio durante la recente puntata di X Factor. Il rapper ha chiarito di non aver mai incontrato Lorenzo prima, specificando che il ragazzo ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per alcuni brani, cosa comune nell’industria musicale. Fedez ha poi sottolineato che anche se avesse conosciuto Lorenzo, non ci sarebbe stato nulla di sbagliato.

Inoltre, il giudice di X Factor ha ribadito che se Morgan avesse dubbi sull’integrità del programma, avrebbe dovuto esprimerli durante la sua permanenza nello show, anziché farlo solo dopo esserne uscito. Fedez ha concluso affermando di non essere un ribelle, ma un giovane imprenditore che ha ottenuto successo senza compromessi politici, salutando infine Marco, nome di battesimo di Morgan. Ecco di seguito le parole di Fedez.

Le parole del rapper a X Factor

«Non mi piace far finta di niente e ovviamente qua abbiamo un programma, ma fuori sappiamo che succedono delle cose e io non mi sottraggo. Non mi nascondo e sono abbastanza trasparente. Abbiamo un giudice che se n’è andato via che ultimamente ha fatto uscire questa notizia, ha fatto una sorta di dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo ha collaborato ad un mio album lasciando quasi intendere che ci siano dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro. Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, quindi è una cosa normalissima. Ma ammettiamo che io lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conosceva Anna Castiglia».

Fedez ha poi aggiunto: «Voglio dire un’altra cosa a Morgan, se pensa che io abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma: di dirlo, non di insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che io ho fatto clientelismo in questo programma. Se sei veramente un ribelle e pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via perché così semplice. Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco».

Video – Fedez risponde a Morgan