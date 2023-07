Il parrucchiere più amato delle star italiane ha inaugurato un nuovo salone a Roma, nella centrale Piazza Mignanelli. Un salone extralusso con all’interno anche un centro di bellezza e un corner di borse vintage di alta qualità. Un importante traguardo per Federico Fashion Style che dopo i problemi personali dei mesi scorsi è tornato a sorridere. Federico ha festeggiato con amici e vip ma la presenza più importante è stata quella della figlia Sophie.

Intervista a Federico Fashion Style

Noi di SuperGuidaTV abbiamo intervistato in esclusiva Federico Fashion Style che si è detto entusiasta per questa nuova apertura: “E’ un’emozione essere qui al centro di Roma. Sono felice perché quando ci metti tanto impegno è bello vedere anche i risultati”.

In questi anni, il parrucchiere è stato spesso nel mirino per i prezzi troppo alti applicati nei suoi saloni. Federico ci tiene a precisare però che i costi non sono affatto esagerati: “Si fa tanta polemica perché sono famoso per le trasformazioni. La piega costa 20 euro, il taglio 40 euro e il colore 70 euro. Sfido chiunque a trovarmi un parrucchiere in centro a Roma che costi di meno. E’ normale che il prezzo lieviti nel caso in cui una persona scelga più servizi”.

Intanto nella prossima stagione televisiva, potremmo assistere ad una trasformazione di Federico Fashion Style. Il parrucchiere potrebbe essere uno dei concorrenti di Tale e quale Show. Lui non conferma ma neanche lo esclude: “Chissà. Mi piace trasformarmi. Vediamo cosa dirà Carlo Conti. Io sono pronto”.

Federico punta anche al Grande Fratello Vip: “Sarebbe un’esperienza bella. Lascerei a casa un pezzo del mio cuore, mia figlia. Ora che ho la possibilità di stringerla a me non so se troverei il coraggio di stare senza di lei”.

Federico è stato ospite da Barbara D’Urso nei suoi programmi. In merito al suo addio a Mediaset, ha dichiarato: “Ci siamo messaggiati poco prima che arrivassi all’inaugurazione. Ho molta stima nei suoi confronti. Lei è una grande professionista. Sono dell’idea che quando si chiude una porta si apre un portone. Barbara ha la forza per andare dove vuole riscuotendo risultati ottimali. La vita è fatta di numeri e lei ha fatto sempre ascolti”.