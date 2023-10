Federico Fashion Style si racconta a cuore aperto a Belve da Francesca Fagnani. Il parrucchiere dei vip ha parlato del suo coming out, ma anche del rapporto con l’ex moglie Letizia e del rapporto con la figlia.

Federico Fashion Style a Belve: “Credo che mia moglie Letizia abbia sempre saputo che fossi omosessuale”

“Omossessuali ci si nasce“. Con queste parole Federico Fashion Style a Belve parla del suo coming out. Ospite di Francesca Fagnani, il parrucchiere delle star più famoso e conosciuto dei social si è confessato parlando della sua scoperta di essere gay. Una consapevolezza che ha raggiunto solo in tarda età, ma di cui forse era a conoscenza sin da ragazzino perchè “gay si nasce“.

“Forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi” – ha raccontato il parrucchiere dei vip che è stato legato per 17 anni alla ex moglie Letizia Porcu. Poi sulla scia del grande successo Federico ha fatto il suo coming out con una intervista televisiva. Alla domanda della Fagnani se la ex moglie Letizia Porcu, mamma della figlia Sophie Maelle, abbia mai sospettato qualcosa il parrucchiere dei vip ha risposto:

Credo che Letizia abbia sempre saputo che fossi omosessuale. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… ma magari forse stava bene anche a lei.

Federico Fashion Style e il rapporto con la figlia a Belve: “è la mia ragione di vita”

La storia d’amore tra Federico Fashion Style e l’ex moglie Letizia Porcu è stata vera. Il parrucchiere ha sottolineato che non c’è stata alcuna finzione, ma un sentimento vero che ha portato la coppia anche alla ricerca di un figlio arrivato con l’inseminazione artificiale. Dal loro amore è nata Sophia Maella, la ragione di vita del parrucchiere che dopo la separazione dalla ex moglie vive un rapporto complicato con la piccola.

“Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco” – ha detto Federico Lauri parlando della figlia. Infine sul suo essere padre ha confessato: “per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei“.