Federica Pellegrini é provata per effetto delle dinamiche alla base dell’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle. La nuotatrice è rimasta orfana del partner di ballo, in seguito alle tensioni avutesi tra lui e la giuria, al dancing-show. E, in vista della sostituzione dell’uscente con Samuel Peron, fa intanto parlare di sé, per l’intervista che fa luce sui rapporti altalenanti avuti con l’ex maestro.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini e la verità della tensione con Angelo Madonia

Desta clamore mediatico un’intervista che vede Federica Pellegrini rilasciare dichiarazioni a caldo, dal backstage di Ballando con le stelle, prima della rottura della coppia di ballo formata con Angelo Madonia. Tra le immagini più virali del momento sui social, trasmesse in occasione di una nuova puntata di La volta buona, Federica si palesa piuttosto giù di tono, incalzata sulla performance di coppia registrata con Angelo al dancing-show della la TV di Stato.

Segno di un’evidente crisi del duo, che pare abbia compromesso la partecipazione di Madonia al contest, fino alla scelta da parte della produzione di Ballando con le stelle dell’allontanamento del professionista.

“Indipendentemente dai risultati è bello trovare un’affinità nella coppia – dichiara sottotono la Pellegrini nella sua verità, per poi proseguire -, diciamo che mi sono sentita a disagio più volte”. Incalzata ai microfoni di casa Rai, sulle dinamiche che precedono l’allontanamento di Angelo dal dancing show, la sportiva palesa il disagio provato a Ballando con le stelle, anche l’attrito tra Madonia e la giuria tecnica: “io abbozzo abbozzo.. poi mi dispiace essere in una discussione che non mi appartiene”.

Milly Carlucci: silenzio rotto, dopo l’addio di Madonia al dancing-show

Intanto, anche la conduttrice di Ballando con le stelle ha voce sull’uscita di scena di Madonia. Intervistata a La vita in diretta, la popolare conduttrice Rai fa sapere che Angelo non abbia onorato in toto il ruolo di maestro al format ballo, soprattutto con delle assenze alle prove previste con Federica.

“Noi prendiamo persone che hanno notorietà in altri campi e li affidiamo a un maestro. -fa sapere la Carlucci-. Il maestro per loro diventa il mondo. Dal maestro il vip viene aiutato, supportato, perché tutti hanno paura di ballare”. La verità di Milly, poi, rincara la dose: “Il maestro anche davanti la giuria difende l’allievo e non lo mette in mezzo alle sue cose personali, meno che mai davanti la giuria. Il maestro deve presenziare sempre in sala prove e in sala delle stelle, non può mettere davanti la sua vita personale“.

Mentre la cronaca rosa di Ballando lo vede protagonista di una liaison in amore con la concorrente eliminata Sonia Bruganelli – Angelo Madonia non sarebbe riuscito a svolgere il suo compito , “distratto da cose personali”, a detta della Carlucci. E non mancano delle dichiarazioni neanche sul sostituto dell’uscente, Samuel Peron, verso cui la conduttrice, ora, ripone piena fiducia: “aveva appeso le scarpette al chiodo e non voleva ballare più!”, conclude un’inedita Milly.