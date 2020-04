Federica Panicucci torna alla conduzione di Mattino 5. Dopo le precedenti parole pronunciate nel corso di una diretta su Instagram, ora sembra certo che la conduttrice di Canale 5 rientrerà prestissimo alla guida del programma. Sì, ma da quando?

Federica Panicucci torna a Mattino Cinque da lunedì 4 maggio 2020

Stando alla news appresa in anteprima da “Superguida tv”, il ritorno di Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque è previsto per lunedì prossimo, 4 maggio 2020. La data sembra anche ufficiale e concordata con la stessa Mediaset.

A distanza di circa un mese e mezzo, infatti, la conduttrice della trasmissione targata VideoNews tornerà in onda dagli studi tv di Cologno Monzese e grazie ad una ripristinata seconda parte dedicata a temi più “leggeri”.

Lo farà con le dovute precauzioni legate all’attuale situazione sanitaria in Italia e non senza aver sentito il collega Francesco Vecchi; pare infatti che, in vista del ritorno in diretta, tra i due ci siano già stati contatti e più o meno con regolarità.

Intanto, oggi Vecchi ha chiuso con queste parole una delle sue ultime puntate “speciali”: «Va bene, eccoci. Ho esaurito il tempo a nostra disposizione e quindi noi ci vediamo domani. Grazie come sempre per averci seguito e come sempre non molliamo».

Mattino 5 torna in diretta nella sua versione tradizionale

Mattino 5 torna così in diretta nella sua versione tradizionale. A partire dalle ore 8.45 di lunedì 4 maggio 2020, il programma di Canale 5 ridimensiona lo “Speciale Coronavirus” e si offrirà nuovamente al pubblico nella sua mise più standard.

«Conto di rientrare quanto prima», aveva recentemente fatto sapere Federica Panicucci, anche precisando che «Stiamo dialogando con l’azienda» e che «C’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento».

Che dire. Accontentata. Da lunedì la coppia di conduttori si ritrova nel mattino di rete e anche la bionda presentatrice riprende il suo posto al fianco del giornalista. Insomma, come andrà il ritorno a “casa”? Lo scopriremo solo guardando.