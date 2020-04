Federica Panicucci dialoga con Mediaset per tornare a Mattino 5? Così pare. Dopo il recente affidamento della conduzione nelle mani del giornalista Francesco Vecchi, la presentatrice di Canale 5 sembra ora far capire di voler rientrare il prima possibile a fare il suo lavoro in televisione.

Federica Panicucci dialoga con Mediaset per tornare a Mattino 5: «Conto di rientrare quanto prima»

Sui social Federica Panicucci commenta così la prospettiva di un ritorno a breve negli studi tv di Mattino 5, il programma di Canale 5 da lei condotto sin dal settembre 2009. Nel corso di una diretta Instagram con Mario Adinolfi, infatti, l’ex volto di Festivalbar ha detto che spera di «rientrare presto» in trasmissione e di riportarla così alla sua tradizionale formula.

«Conto di rientrare quanto prima», ha fatto sapere sul web la presentatrice, anche precisando che «Stiamo dialogando con l’azienda» e che «C’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento».

Lo stop, almeno per lei, c’era stato lo scorso marzo 2020. Mediaset, in un comunicato sui problemi organizzativi per il virus, aveva spiegato che «la versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno».

Federica Panicucci assente da Mattino 5 da un mese: al suo posto c’è Francesco Vecchi in solitaria

Federica Panicucci è assente da Mattino 5 da circa un mese. L’amata presentatrice del “Biscione” non è più alla guida del programma dallo scorso 16 marzo 2020. E al suo posto c’è Francesco Vecchi in solitaria.

Nel 2018, la conduttrice di Canale 5, nella vita privata legata affettivamente a Marco Bacini, finì a Striscia la notizia per aver sbraitato contro il collega giornalista. In un fuori onda, lo accusava di prendere troppo spazio in trasmissione, salvo poi scusarsi pubblicamente.

«Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? (…) Ma so’ scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia… Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere», le dichiarazioni dell’epoca, a tratti anche clamorose.