I Fatti Vostri tornano per una nuova edizione ricca di novità a partire dai conduttori. Tiberio Timperi ha infatti preso il posto di Salvio Sottile e affiancherà Anna Falchi alla guida del programma. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

Parte una nuova edizione de I Fatti Vostri 2023-2024

L’appuntamento per la prima puntata de I Fatti Vostri è prevista per il 18 settembre su Rai 2 alle ore 11.10. Il programma di Michele Guardì e di Giovanna Flora vedrà alla conduzione Tiberio Timperi (che dopo due anni sostituisce Salvio Sottile) e Anna Falchi. Flora Canto avrà invece una nuova rubrica, condurrà lo storico gioco del Porcellino e porterà nella piazza le canzoni più amate. Non potrà mancare l’oroscopo di Paolo Fox che aggiornerà su come vanno i segni zodiacali attribuendo le sue immancabili stelline. Ci saranno anche dei momenti musicali grazie all’orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi mentre la regia è di Michele Guardì.

Tra le novità di questa edizione c’è quella di un nuovo studio dove gli ospiti racconteranno le loro storie e si apriranno a cuore aperto. Non mancheranno interviste alle grandi star dello spettacolo, con aggiornamenti sulla cronaca e l’attualità e collegamenti da tutta Italia.

Come richiesto dai telespettatori, tornano le rubriche più amate: dai consigli per una spesa consapevole, ai trucchi per curare il proprio giardino, passando per lo sportello del medico con tutte le informazioni su salute e nutrizione. Per i più golosi, grazie alla Dolceria di Ernst e Frau Knam, ci sarà un momento dedicato al dessert. Il Colonnello Massimo Morico invece aggiornerà sulle previsioni e sul meteo.

Il gioco del porcellino

Nella trasmissione ci sarà anche il gioco telefonico del Porcellino Salvadanaio. I telespettatori avranno la possibilità di intervenire telefonicamente e dopo una divertente trattativa potranno aggiudicarsi gli ambitissimi premi e anche un super premio di mille euro.