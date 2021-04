Una donna, scossa da una tragedia, dà il via a una serie di omicidi mentre cerca il marito scomparso. Fatma è l’ultima aggiunta di Netflix ai titoli turchi nel suo catalogo, ed è una storia femminista che illustra la situazione delle donne in Medio Oriente, aggiungendo anche la componente del mistero. Fatma è un’altra delle produzioni turche disponibili sulla piattaforma di streaming, tra cui il fantasy The Protector e la miniserie Ethos, diventata un vero caso in patria per il suo crudo realismo nel rappresentare il divario tra ricchi e poveri nella Turchia di oggi. Fatma, composta da sei episodi, è disponibile su Netflix dal 27 aprile.

Fatma su Netflix: la trama della serie tv

Fatma è una semplice donna delle pulizie che non ha in apparenza alcun fascino per gli uomini. Silenziosa, svolte il suo lavoro, fino a quando una tragedia la colpisce. Suo marito Zafer scompare misteriosamente e lei s’imbarca e, dopo aver accidentalmente ucciso un uomo, dà il via a una scia di omicidi incontrollabili. Fatma non è una serial killer, eppure sembra sviluppare un’abilità piuttosto peculiare nell’uccidere quegli uomini maleducati e cattivi che l’hanno trattata male, riuscendo sempre a farla franca. La vita di Fatma prosegue in maniera perfetta e calcolatrice. Attraverso la sua professione di donna delle pulizie, Fatma può agire indisturbata. Giocando in modo intelligente e innocente, continua ad essere un’insospettabile assassina. Ma cosa la spinge ad uccidere? Fatma fa quello che deve fare per sopravvivere, ma fino a che punto può spingersi prima di essere scoperta?

Fatma su Netflix: il cast e i personaggi

Protagonista della serie è la giovane attrice turca Burcu Biricik nel ruolo di Fatma Yilmaz, donna delle pulizie che scopre un’innata predilezione nell’uccidere uomini; Mehmet Yilmaz Ak interpreta un personaggio di nome Bayram.

Il cast è composto anche da: Uğur Yücel, Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut e Ecem Uzun. I loro ruoli non sono ancora stati annunciati.