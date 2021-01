Con Fate The Winx Saga, il cartone animato creato da Iginio Straffi torna in televisione in una nuova veste. La serie tv è pubblicata su Netflix e come la sua versione originale racconta le avventure di un gruppo di aspiranti fate dell’immaginario mondo di Alfea. Al timone della serie c’è lo stesso Iginio Straffi e Brian Young, entrambi anche produttori esecutivi insieme a Brian Young, Kris Thykier, Judy Counihan, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli. Il cartone delle Winx Club è stato un successo sia in Italia che all’estero: trasmesso dal 2004, ha generato un enorme franchise tra gadget, un parco a tema e una serie di fumetti. Fate The Winx Saga è disponibile su Netflix il 22 gennaio con i primi sei episodi.

Fate The Winx Saga: la trama della serie tv

La serie tv segue più o meno la trama della versione animata. La protagonista è Bloom, una ragazza destinata a diventare una potente fata. Cresciuta nel mondo degli esseri umani, la giovane è tra le studentesse della scuola di Alfea, un’istituzione nascosta in un mondo mistico che migliaia di anni addestra le fate nelle arti magiche. Bloom, però, è una studentessa diversa dalle altre.

Nonostante abbia un animo gentile, dentro di lei si nasconde un grande potere capace di distruggere entrambi i mondi, quello fatato e quello degli esseri umani. Al fine di riuscire a gestirlo, Bloom deve imparare a controllare le proprie emozioni, ma la cosa potrebbe non essere così semplice quando si ha a che fare con i problemi tipici dell’età adolescenziale.

Fate The Winx Saga su Netflix: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast troviamo Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, una sedicenne dai poteri magici e oscuri; Danny Griffin interpreta Sky, principe ereditario del pianeta Eraklyon; Hannah van der Westhuysen è Stella, fata del Sole e della Luna;

Elisha Applebaum interpreta Musa, fata della musica; Freddie Thorp è Riven, fidanzato di Musa; Precious Mustapha è Aisha, fata dei Fluidi. Completano il cast, Eliot Salt nei panni di Terra; Sadie Soverall è Beatrix; Theo Graham è Dane; e Jacob Dudman interpreta Sam.