Tragedia per Fast and Furious. Durante le riprese del nono capitolo della spettacolare pellicola cinematografica, lo stuntman di Vin Diesel è precipitato da oltre nove metri. L’attore, Joe Watts, è ricoverato in grave condizioni ed è in coma indotto. L’episodio ha scosso fortemente Vin Diesel che, secondo il Sun, pare sia scoppiato in lacrime ed è ancora sotto shock.

Fast and Furious, tragedia sul set

Dopo la morte di Paul Walker, un nuovo terribile episodio scuote il mondo di Fast and Furious. Durante le riprese del nono capitolo, che uscirà nelle sale cinematografiche nel maggio del 2020, la controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, è precipitato da oltre nove metri di altezza. Lo stuntman è stato immediatamente ricoverato in grave condizioni ed è in coma indotto. Una brutta notizia che ha scosso tutto lo staff di Fast and Furious. Le riprese del nono capitolo della saga cinematografica ovviamente sono state interrotte.

Joe Watts condizioni: le ultime

Joe Watts, stuntman di Vin Diesel, è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un terribile incidente durante le riprese di Fast and Furious 9. Il ragazzo è in coma indotto e le sue condizioni sono stabili, come annunciato dalla fidanzata Tilly Powell attraverso il profilo Facebook.

“Le condizioni sono stabili ed è stato monitorato per tutta la notte. Lo amo moltissimo e il mio cuore è devastato. La sua famiglia e gli amici sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo”

Tra qualche giorno, in Italia, uscirà in tutte le sale cinematografiche l’ottavo capitolo della saga di Fast and Furious. La notizia è stata appresa con gran dispiacere dai fan della pellicola. Non possiamo far altro che pregare affinché le condizioni di salute di Joe Watts possano migliorare nelle prossime ore. Il triste ricordo di Paul Walker è ancora vivo nei cuori dei fan di Fast and Furious.