Torna da stasera, venerdì 3 ottobre 2025, l’appuntamento con Farwest, il programma di Salvo Sottile. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio. Scopriamo i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 21.25 appuntamento con la prima puntata della stagione 2025-2026 di Farwest, il programma di Salvo Sottile che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel cuore delle contraddizioni del presente. In questa nuova edizione l’attualità internazionale avrà un ruolo ancora già centrale sin dalla prima puntata con Salvo Sottile impegnato in un confronto – dialogo con la giornalista Monica Maggioni. Al centro del dibattito i grandi avvenimenti globali e decifrare i delicati equilibri geopolitici che influenzano la nostra quotidianità.

Naturalmente la redazione di Farwest continuerà a raccontare ed indagare anche l’Italia nascosta: quella dei territori dove le regole sembrano svanite, delle realtà spesso trascurate, delle storie che meritano voce. Come sempre il cuore pulsante del programma restano le inchieste, testimonianze dirette e approfondimenti.

L’inviato di #FarWest si ritrova a Kyiv in un momento decisivo: la contraerea ucraina abbatte i droni kamikaze che hanno colpito la capitale a luglio. Accanto alle immagini della devastazione, le voci di chi resiste. Venerdì #3ottobre ore 21.25 torna #FarWest pic.twitter.com/ZKzepO2oc7 — Rai3 (@RaiTre) October 1, 2025

Farwest, ospiti di venerdì 3 ottobre 2025 e dove vederlo in tv e RaiPlay

Inchieste, storie e approfondimenti sono il filo conduttore del racconto di Farwest di Salvo Sottile che unisce la precisione giornalistica al ritmo del reportage. Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di stasera, venerdì 3 ottobre 2025. In studio a discutere dei temi centrali ci sarà anche Selvaggia Lucarelli, che porterà il suo punto di vista su temi di forte attualità.

Ricordiamo che il programma, ideato e condotto da Salvo Sottile, si avvale della collaborazione di un gruppo di inviati esperti e appassionati: Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani e Manuela Iatì. L’appuntamento con Farwest è tutti i venerdì in prima serata su Rai3 e in modalità streaming e on demand su Raiplay.