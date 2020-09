Ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen (che figurano anche tra i produttori esecutivi) del 1996, Fargo è una serie antologica pensata per narrare una storia diversa, con altrettanto personaggi diversificati, in ogni stagione. Tutte le vicende hanno in comune l’ambientazione, ovvero il Minnesota. Fargo va in onda dal 2014 ed è composto da tre stagioni, disponibili sulla piattaforma di Amazon Prime Video, a partire dal 9 settembre.

Fargo: la trama delle prime tre stagioni

La prima stagione è ambientata nel 2006 e segue la trama del film omonimo. Lorne Malvo, violento criminale, giunge a Bemidji per caso, coinvolgendo nel suo piano un assicuratore, Lester Nygaard.

La giovane poliziotta Molly Solverson è incaricata di indagare sui misteriosi avvenimenti legati all’arrivo di Malvo. La seconda stagione è ambientata nel 1979 e segue le vicende della famiglia mafiosa dei Gerhardt, il cui capo, colpito da ictus, lascia la guida dei suoi affari alla moglie. La terza stagione è ambientata nel 2010 e ha per protagonisti i fratelli gemelli Ray ed Emmit Stussy. Mentre il primo è un semplice agente di cusodia, in cerca di una vita migliore con la fidanzata, l’altro è un ricco magnate del settore immobiliare.

Fargo su Prime Video: il cast e i personaggi

Il cast della prima stagione comprende: Billy Bob Thornton che interpreta il sadico criminale Lorne Malvo; Martin Freeman è il piccolo e triste assicuratore Lester Nygaard; Allison Tolman è Molly Solverson, intraprendente poliziotta che segue le indagini; Colin Hanks è Gus Grimly, agente di polizia e padre single; Bob Odenkirk è Bill Oswalt, capo della polizia.

Nella seconda stagione troviamo: Kristen Dunst nei panni di Peggy Blumquist, estetista di provincia; Patrick Wilson è Lou Solverson, agente di polizia che indaga sugli eventi criminosi della città di Luverne; Jesse Plemons è Ed Blumquist, marito di Peggy; Jean Smart è Floyd Gerhardt, matriarca della famiglia criminale.

Il cast della terza stagione è composto da: Ewan McGregor nei panni dei fratelli gemelli Emmit e Ray Stussy; Carrie Coon è Gloria Burgle, capo della polizia di Eden Valley; Mary Elizabeth Winstead è Nikki Swango, fidanzata di Ray e criminale in libertà vigilata; David Thewlis è V.M. Varga, misterioso uomo d’affari.