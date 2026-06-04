Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella seconda settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.

Far Away, trame episodi al 12 giugno: Alya preoccupata per Izzet

Alya è sempre più in ansia per la sparizione di Izzet e – non riuscendo a contattarlo – iniai a sospettare l coinvolgimento della famiglia Albora. Decide così di affrontare Sadakat, che le mostra il telefono dell’uomo come prova che qualcosa di grave è successo davvero.

Poco dopo, Sadakat ordina a Kaya di portare Alya in un luogo isolato: insieme a Kadir la conducono in un campo minato, dove si trova anche Izzet, che è stato costretto a passare l’intera notte lì.

Alya scopre un segreto sconvolgente: news Far Away

Dopo essere stato liberato, Izzet torna in albergo con Alya e le confida di non voler più rimanere in Turchia. Vuole tornare in Canada al più presto, e chiede alla donna di decidere se seguirlo o no.

Nel frattempo Alya incontra Ozhan – il marito di Nare – che durante una chiaccherata le svela un segreto sconvolgente: Boran avrebbe ucciso il capo della famiglia Baybars!

La notizia la sconvolge profondamente e la spinge a cercare spiegazioni da Cihan. Intanto la situazione prende una piega tutt’altro che rassicurante: Sadakat viene a sapere che Alya ha scoperto la verità su Boran. La donna si rende conto che Ozhan – informato dalla moglie della presenza di Alya in albergo – ha finito per rivelarle quanto accaduto.

Alya pronta a partire nelle prossime puntate Far Away

Alya riceve una telefonata da Izzet. L’uomo non ha ancora lasciato il Paese, ma è riuscito a trovare un contatto che potrebbe aiutare entrambi a raggiungere la Siria, da dove potrebbero poi prendere un volo per il Canada.

La donna è determinata a lasciare la Turchia, e chiede aiuto a Nare. Quest’ultima decide di aiutarla a fuggire, e dopo averle dato le chiavi della propria auto si impegna anche a distrarre le guardie che hanno l’incarico di sorvegliare la villa.

Mentre cerca di scappare con il piccolo Deniz, Alya viene tradita da Izzet, che la consegna a Demir Baybaes. Ne nasce un inseguimento mozzafiato, durante il quale lei riesce a mettere in salvo il figlio ma cade nelle mani dei nemici.

Cihan arriva appena in tempo per liberarla. Lo scontro con Demir fa riaffiorare vecci rancori e segreti mai risolti, legati a matrimoni combinati, accordi di famiglia e vendette radicate nel passato. Tra questi, la tragica storia di Seyda, amata da Demir ma costretta a sposare Cihan. Il destino della donna la spinse al suicidio e accese l’odio tra le due famiglie.

Intanto Alya viene riaccompagnata alla villa dove la attende un terribile verdetto: se non sposerà Cihan dovrà lasciare la Turchia senza suo figlio!

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Determinata a lasciare il Paese con Deniz, Alya si trova a fronteggiare l’opposizione di Sadakat, che insiste perché il bambino rimanga in Tirchia. Quando prova a capire cosa voglia davvero il figlio, Deiz la sorprende rivelandosi di essere felice e di non coler tornare in Canada. Cihan le suggerisce di partire da sola.

Senza più alcun sostegno, Alya prova a prendere una stanza in albergo, ma scopre che le sue carte di credito sono state bloccate. A darle una mano è Kadir che – su ordine di Cihan – paga il conto. Infastidita dall’ingerenza, la donna chiama l’ambasciata canadese denunciando che il figlio è trattenuto dalla famiglia del marito defunto. Il bambino intanto avverte la mancanza della madre e chiede a Cihan di chiamarla. Lei però, nel tentativo di costringerlo a riportarle il figlio, decide di non rispondere alle telefonate.