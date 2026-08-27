Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella dodicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 31 agosto sl 4 settembre

Far Away, trame episodi al 4 settembre

La situazione si complica per la famiglia di Cihan. Dopo essere stata salvata da Hasan, Fikriye finisce in ospedale, ma Alya trova nella sua borsa una foto che la mette in relazione con Halis.

Vengono così alla luce i rapporti segreti tra la donna e l’uomo, fino a scoprire che è stata proprio Fikriye a mostrare a Halis la foto di Boran con Alya e il piccolo Deniz. Cihan, convinto che Halis abbia informazioni cruciali sull’omicidio di Boran, decide di farsi arrestare per entrare in carcere e affrontarlo di persona.

Anticipazioni Far Away (trame dal 31 agosto al 4 settembre)

Nare supera brillantemente il trapianto di fegato, ma le condizioni di Özkan restano critiche. Quando scopre che è stato proprio lui a donarle l’organo, Nare promette che, se riuscirà a sopravvivere, rinuncerà alla sua relazione con Sahin.

La vita sentimentale di Zerrin prende una svolta inaspettata: il test di gravidanza risulta positivo e lei confessa a Demir che il bambino è suo. Nonostante le insistenze di Zerrin e Nadim perché chieda il divorzio, Demir sceglie comunque di restarle vicino. Nel frattempo, Sadakat scopre che Mine è incinta e inizia a collegare questa ai misteri che avvolgono Fikriye e Halis.

Alya prova a fermare Cihan nelle prossime puntate Far Away

Quando Alya scopre che Cihan vuol farsi arrestare, tenta invano di fermarlo, spaventata dalle possibili conseguenze.

In carcere, Cihan si trova finalmente faccia a faccia con Halis ed Ecmel. Sotto pressione, Halis ammette di aver rivelato a Nadim ed Ecmel dove si trovasse Boran, ma nega di averne ordinato l’omicidio. Ecmel, dal canto suo, insiste nel dichiararsi del tutto estraneo alla vicenda.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Fuori dalla prigione la situazione degenera. Sadakat scopre che Halis conosceva Fikriye e, dopo aver saputo da Mine che era stata lei a dargli la foto di Boran, Alya e Deniz, perde le staffe. Convinta che Alya abbia a che fare con la morte del figlio, la butta fuori dalla villa.

Alya, sconvolta all’idea di doversi separare da Deniz, compie un gesto estremo: prende una tanica di benzina e dà fuoco al portone della villa per riuscire a entrare e stringere di nuovo suo figlio. Nel frattempo Sahin arriva in prigione, temendo che Cihan possa vendicarsi di suo padre.

Le condizioni di Fikriye peggiorano e Hasan avvisa Alya per organizzarne il trasferimento in ospedale. Prima di ricevere nuovamente assistenza, la donna aveva persino tentato di scappare e telefonato a Cihan per salutarlo, lasciando intendere di voler sparire dalla sua vita. Tutto ciò solleva nuovi dubbi sul ruolo di Halis nella morte di Boran e sulle ragioni che hanno spinto Fikriye ad aiutarlo.