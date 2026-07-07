Un matrimonio tutt’altro che romantico tra Zerrin e Sedat si profila all’orizzonte nelle prossime puntate Far away. La giovane sarà infatti costretta a sposare Nalhanoğlu dal padre, ma proprio mentre saranno in corso gli ultimi preparativi, un evento inatteso riscriverà il suo destino.

Anticipazioni turche Far away: Zerrin accetta di sposare Sedat

La storyline prende il via nel momento in cui il tentativo di Şahin di far evadere Ecmel fallisce. A quel punto Zerrin – che aveva ricevuto dal padre la promessa che non l’avrebbe data in sposa all’uomo che l’aveva aggredito solo se suo fratello l’avesse fatto uscire dal carcere – non se la sente di innescare ulteriori disguidi familiari.

La giovane è così rassegnata al proprio destino, ma qualcun altro non è certo disposto ad arrendersi facilmente.

Kaya intanto esce dal carcere, dove era stato rinchiuso dopo essere stato accustao di aver sparato a Sedat. Suo fratello Cihan riesce infatti a trovare le prove che lo scaionano, e Kaya torna libero. A quel punto il ragazzo ha un obiettivo preciso: impedire che la sua amata sposi Sedat per volere del padre!

Kaya rapisce Sedat nelle prossime puntata della dizi turca di Canale 5

Come riesce a impedire che le nozze abbiano luogo? Kaya non si arrende e per strappare via la donna che ama da quella “condanna” arriva a progettare il suo rapimento.

Cihan e Sadakat cercano di convincere Kaya a rimanere tranquillo, ma il ragazzo è determinato a salvare il suo amore, e né il fratello né la madre riescono a fargli cambiare idea. Kaya chiede aiuto a Kadir e si prepara a rapire Zerrin pochi minuti prima delle nozze.

Sposa in fuga: news Far away

I parenti di Ecmel e quelli di Mahmut sono furiosi per quel colpo di scena, e Cihan a quel punto può solo cercare di proteggere suo fratello Kaya. Prima però deve riuscire a scoprire dove sono andati a nascondersi i due piccioncini.

A trovare il loro nascondiglio è Alya Smith, la moglie di Cihan. La donna – seguendo Kadir – arriva nel luogo in cui si nascondono i due innamorati. Scoperte le loro intenzioni, la donna accetta di aiutarli, sebbene conscia di correre un grande pericolo. I due devono riuscire a sposarsi in segreto entro 48 ore. Alya evita di riferire anche al consorte i piani di Kaya e Zerrin, ma loro riusciranno a portarli a termine?