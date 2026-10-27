Mediaset non ha ancora comunicato una data certa, e neppure se la serie tv turca tornerà in daytime o nella prima serata di Canale 5, ma una cosa è ormai certa: Far away tornerà a tenerci compagnia con l’attesissima seconda stagione!

Far away torna sulle reti Mediaset: i nuovi episodi presto su Canale 5

Un video ironico diffuso sui social da Pier Silvio Berlusconi prima, e il promo televisivo diffuso nelle ultime ore non lasciano dubbi: la seconda stagione di Far away sta per arrivare su Canale 5. A confermare il ritorno della dizi turca c’è anche l’intervento dell’amministratore delegato Mediaset: Berlusconi è infatti intervenuto al Tg5 per rassicurare i fans sul ritorno di Far away.

Dai vertici Mediaset non è ancora arrivata una data certa, e anche il promo ufficiale si limita a informare che la messa in onda riprenderà “prossimamente”, tuttavia le parole del patron MEdiaset hanno rincuorato i fans, e in molti ipotizzano un ritorno già a fine 2026 o, al più tardi, nei primi mesi del 2027.

Ma cosa ci riserverà la nuova stagione Far away?

Far away anticipazioni turche: il ritorno di Boran

Le vicende di Cihan e Alya – interrotte alla fine della prima stagione il 19 settembre – ripartiranno cariche di colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi assisteremo a sviluppi clamorosi, e i due potrebbero finalmente riuscire a vivere il sentimento che li unisce. La felicità però, sarà di breve durata, visto che Boran – il marito di Alya che tutti credevano morto – tornerà improvvisamente in scena.

Il ritorno di Boran sconvolgerà gli equilibri della famiglia Albora, ma soprattutto provocherà un effetto valanga sulla relazione tra Alya e Cihan. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che l’uomo vorrà riprendersi sua moglie e il piccolo Deniz, e questo porterà a una guerra senza esclusione di colpi tra i due fratelli.

A rendere la situazione ancora più complicata arriveranno nuovi segreti legati al passato, le mosse di Sadakat e la gelosia di Mine. Per Alya inizierà così un periodo particolarmente difficile, in cui dovrà difendere le proprie scelte e, soprattutto, proteggere suo figlio.

Amori, tradimenti e nuovi drammi nelle prossime puntate Far away

Le trame della nuova stagione Far away non ruoteranno solo sul triangolo amoroso formato da Alya, Cihan e Boran, ma assisteremo anche a una serie di eventi destinati a cambiare il destino degli Albora.

Sehin e Nare attraverseranno momenti dolorosi, mentre per Zerrin e Demir arriverà il momento della resa diei conti. Non mancheranno sparatorie e vendette, che costringeranno i protagonisti a decisioni estreme, e ci accompagneranno verso un nuovo finale di stagione che promette di essere particolarmente intenso.