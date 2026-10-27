Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 31 ottobre al 6 novembre nel daytime di Canale 5 assisteremo a importanti decisioni che interesseranno la Forrester Creations. Da un lato troveremo Zende, che per dimostrare la sua lealtà alla famiglia sarà disposto a dimettersi, mentre dall’altro ci sarà Brooke, alla quale sarà offerto il ruolo di amministratore delegato della maison. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 31 ottobre al 6 novembre)

Il colpo di mano messo in atto da Carter e Hope inizia a produrre i suoi effetti, e la famiglia Forrester si ritrova a fare i conti con la perdita del controllo della maison. Eric, Ridge e Steffy sono furiosi e considerano l’accaduto un vero tradimento. Ridge afferma senza mezzi termini di non voler lavorare sotto Carter e Hope, mentre la situazione mette a dura prova anche il suo rapporto con Brooke.

Carter prende ufficialmente il comando dell’azienda e si prepara a concretizzare i suoi progetti più ambiziosi. Vuole trasformare la Forrester Creations in un marchio di lusso internazionale, puntando su nuove acquisizioni strategiche. Tra le prime mosse, restituisce a Hope il suo ruolo e le garantisce pieno supporto economico per rilanciare la linea “Hope for the Future”. Entusiasta della nuova situazione, Hope conferma a Carter di credere profondamente nella sua visione e di essere pronta a sostenerlo.

Beautiful, trame settimanali al 6 novembre: Zende lascia l’azienda?

La mossa di Carter genera forti tensioni all’interno della maison di moda.

Se da un lato Hope è esultante per il suo ruolo “ritrovato”, dall’altro c’è Zende che – indignato per come la famiglia Forrester è stata esclusa dalla gestione dell’azienda – si reca dai suoi familiari e annuncia l’intenzione di dimettersi, dimostrando così la sua lealtà nei loro confronti.

Brooke nuovo amministratore delegato? News Beautiful

Anche Carter si trova a dover risolvere una serie di problemi legati alla sua nuova posizione: l’avvocato è consapevole del fatto che non potrà gestire da solo ogni aspetto della Forrester Creations, e confida a Hope di voler affidare la gestione quotidiana a una persona con esperienza.

Pur concentrandosi soprattutto sulle questioni amministrative e strategiche, considera fondamentale avere accanto una persona in grado di dirigere concretamente l’azienda. La scelta cade su Brooke, che in passato ha già ricoperto una posizione di vertice nella maison.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Hope sostiene senza indugi la candidatura della madre, ritenendola la più adatta per quel ruolo. Allo stesso tempo però, teme che questa scelta possa peggiorare il rapporto tra lei e Ridge. Carter, però, decide di andare avanti e propone a Brooke di diventare amministratore delegato della Forrester Creations.

La proposta, decisamente allettante, lascia Brooke perplessa. Accettare significherebbe schierarsi contro Ridge, e sicuramente il rapporto tra i due non ne gioverebbe.

Alla fine decide di accettare e prendere in mano la responsabilità della gestione aziendale. Carter e Hope riescono così a convincerla a unirsi a loro in questa nuova fase della Forrester.

Mentre a villa Forrester Eric, Steffy, Taylor e Ridge cercano un modo per tornare a guidare la casa di moda, e danno incarico a Justin di trovare il modo per invalidare il contratto e ribaltare la situazione, in azienda arrivano i giornalisti. Carter deve spiegare pubblicamente i fatti che hanno portato a un cambio al vertice dell’azienda, e per farlo decide di ricorrere a una dichiarazione sui social, nella quale coinvolge anche Brooke. Se da un lato questa scelta potrebbe davvero contribuire a consolidare il nuovo assetto societario, dall’altro promette di scatenare nuove tensioni tra le due fazioni, e aumentare la crisi familiare tra la Logan e Ridge.