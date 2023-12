Sono finalmente disponibili le quotazioni del FantaSanremo 2024. Mancano ufficialmente meno di 24 ore all’apertura del FantaSanremo, il gioco a tema Festival di Sanremo che negli ultimi anni ha appassionato milioni di utenti. Dopo l’annuncio di Amadeus, in merito ai nomi dei 30 cantanti in gara alla prossima edizione della kermesse canora italiana, chi vorrà partecipare a questo divertente gioco potrà finalmente decidere come creare la nostra squadra al FantaSanremo.

Quotazioni FantaSanremo 2024

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Emma: 23 baudi

The Kolors: 22 baudi

Geolier: 22 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Negramaro: 22 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Mahmood: 21 baudi

Diodato: 21 dicembre

Mr. Rain: 21 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Volo: 20 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

Alfa: 20 baudi

La Sad: 19 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Gazzelle: 19 baudi

Irama: 19 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Loredana Bertè: 18 baudi

Big Mama: 17 baudi

Mannini: 17 baudi

Il Tre: 17 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

Clara: 16 baudi

BNKR44: 16 baudi

Come vuole il regolamento del FantaSanremo 2024, il limite è di 100 Baudi, la valuta di questo gioco. È proprio per questo che diventa importante conoscere le FantaQuotazioni, cioè i costi dei vari artisti in gara alla kermesse. A poche ore dall’inizio del gioco, la pagina ufficiale del FantaSanremo ha pubblicato i costi dei cantanti.

Come funziona il FantaSanremo?

Ciascun giocatore organizza e gestisce una squadra composta da cinque cantanti in gara a Sanremo 2024, di cui uno ha il ruolo di capitano. Una volta formato il team, che si costruisce “acquistando” i cantanti con i 100 crediti forniti dal gioco (i “baudi”, il gioco è 100% gratuito), è possibile iscriversi anche ad una lega. Il regolamento cambia ogni anno e si costituisce di bonus e malus, assegnati ad ogni artista in base a ciò che fa e non fa durante il Festival di Sanremo 2024. Al termine della kermesse, vince l’artista e la squadra portano a casa maggior numero di punti.

Le iscrizioni al FantaSanremo 2024 inizieranno da mercoledì 27 dicembre alle ore 12:00 sul sito fantasanremo.com! Ecco di seguito le quotazioni per sapere quanto vale ogni singolo big in gara al Festival di Sanremo 2024.