Il Fantasanremo ha decretato il cantante vincitore della prima serata, in onda il 6 febbraio su Rai1. Il gioco, parallelo alla gara, ha visto i big cercare di ottenere quanti più punti possibili per aiutare chi li ha schierati e scelti nella propria formazione. Vediamo la classifica.

Fantasanremo 2024, la posizione dei cantanti dopo la prima serata

Se la sala stampa ha decretato la top five della prima serata del Festival di Sanremo, i fan attendono con ansia anche un’altra classifica: quella del Fantasanremo. Per quest’edizioni si è registrato un vero boom: sono stati oltre 2 milioni e mezzo gli italiani che si sono iscritti con oltre 4.2 milioni di squadre e 492 mila leghe. L’artista più scelta (anche come capitano, i cui punti valgono doppio per la serata finale) è stata Emma con più di 1.2 milioni di preferenze. La cantante infatti vinse a mani bassi il Fantasanremo quando partecipò al Festival due anni fa. Molti però hanno puntato anche su Annalisa, i Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango.

I punti vengono assegnati seguendo un regolamento: dalla scelta dell’outfit ad indossare accessori o lanciare messaggi di pace. Il team del Fantasanremo con la FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo, ha così riguardato tutte le esibizioni dei 30 big in gara e stilato la classifica ufficiale della prima serata. A guidare i cantanti c’è Dargen D’Amico che ha fatto incetta di bonus balzando in testa con 115 punti.

Al primo posto si classifica Dargen con 115 punti: Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Performer +15 pt; Scende in platea +15 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore +10 pt; Dedica la canzone a un familiare, amico o partner +10 pt; Si esibisce dopo l’una +10 pt; Artista che rimane più a lungo sul palco +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 p.

Secondo posto per La Sad con 85 punti: Bonus Rkomi: scapezzolata +20 pt; Ombelico in bella vista +5 pt; Performer +15 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Outfit total black +10 pt; Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 pt

Terzo posto per Loredana Bertè con 75 punti che si conferma un’artista su cui puntare non solo per la sua musica: punti piazzamento in top five della classifica di serata +20 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt; Artista presentato da ospite +10 pt; Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Standing ovation parziale del pubblico dell’Ariston +10 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202 +10 ptM Non scende nessuna delle due scalinate dell’Ariston (pre-esibizione) -5 pt.

Quarto posto per Mahmood con 68 punti: Punti piazzamento in top five della classifica di serata +20 pt; Bonus Morandi: scopa sul palco +18 pt; Artista presentato da co-conduttore

+5 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Outfit total black +10.

Quinto posto a pari merito con 65 punti ci sono Big Mama e Il Tre. Per Big Mama: Bonus Elettra: twerking +10 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore +10 pt; Parentesi sentimentale: commozione +5 pt; Dedica la canzone a un familiare, amico o partner +10 pt; Outfit total black +10 pt; Si esibisce dopo mezzanotte +5 pt; Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202 +10 pt. Il Tre: Bonus Rkomi: scapezzolata +20 pt; Artista presentato da co-conduttore +5 pt Ombelico in bella vista +5 pt; Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt; Ultimo artista a esibirsi +10 pt; Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore +10 pt; Si esibisce dopo l’una +10 pt.

La classifica dei 30 cantanti dopo la prima serata

Molti cantanti sono a pari punti. L’ordine è dato dalle loro iniziali in attesa dei punteggi delle altre serate.