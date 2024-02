Se a vincere il Festival di Sanremo 2024 è stata Angelina Mango, un gruppo è il protagonista assoluto di questa edizione del Fantasanremo. Il gioco, parallelo alla gara, ha visto i big cercare di ottenere quanti più punti possibili per aiutare chi li ha schierati e scelti nella propria formazione. L’ultima serata, i punti del capitano raddoppiavano. Vediamo quindi chi ha vinto il Fantasanremo 2024 e la classifica dei trenta cantanti.

Fantasanremo 2024, chi ha vinto e tutti i bonus ottenuti

L’edizione 2024 del Fantasanremo ha visto i cantanti in gara cercare di ottenere bonus consegnando fiori ai direttori d’orchestra e indossando occhiali da sole. In molti hanno portato sul palco dell’Ariston anche la scopa di Morandi e sono scesi in platea tra il pubblico, chi rubando una borsetta (stile Piero Pelù), sia dando baci (come quello di Dargen D’Amico a Mara Venier). Altri punteggi extra venivano dati a chi indossava un abito monocolore, portava una matita sul palco (simbolo delle prossime elezioni europee) e chi diceva parolacce.

Accanto ai bonus, c’erano anche dei malus come inciampare o ottenere dei fischi. Malus che quindi sono andati ad Angelina Mango, per la caduta nella serata finale, e a Geolier per i fischi dopo la vittoria nella serata delle cover. Ma chi ha vinto il Fantasanremo 2024? Ci sono volute molte ore per decretare il vincitore e grazie alla FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo, sono stati riviste al ‘var’ tutte le trenta esibizioni dei cantanti. Attenzione anche a quello che hanno fatto lontano dal palco, con punti extra dati per chi lasciava un caffè sospeso, disegnava baffi sul proprio manifesto, faceva selfie con le luminarie dedicate a Toto Cotugno o dava una palpatina alla statua di Mike Bongiorno.

FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull'app. Grazie a tutti! ❤️#fantasanremo #sanremo #sanremo2024 #punteggi #classifiche pic.twitter.com/4DKppOOW9P — FantaSanremo (@FantaSanremo) February 11, 2024

Classifica FantaSanremo 2024

A vincere il Fantasanremo 2024 con 486 punti sono stati i LaSad. I cinque primi in classifica si potevano comprare con 98 Baudi. Nelle prossime ore saranno pubblicati tutti i dettagli sul sito del Fantasanremo 2024.

1) LaSad con 486 punti

2) Dargen D’Amico con 460 punti

3) Angelina Mango con 420 punti, miglior capitano della serata finale

4) Il Tre con 415 punti

5) Big Mama con 414 punti

6) Emma con 389 punti

7) Il Volo con 383

8) Negramaro con 382

9) Bnkr44 con 359

10) Alfa con 348 punti

11) Annalisa con 335

12) Renga e Nek con 334

13) Maninni con 333

14) Bertè con 327

15) Mr rain con 314

16) Diodato con 313

17) The Kolors con 313

18) Sangiovanni con 310

19) Ghali con 305

20) Ricchi e poveri con 303

21) Rose villain con 299

22) Geolier con 290

23) Fred De Palma con 280

24) Santi Francesi con 269

25) Mahmood con 259

26) Fiorella Mannoia con 250

27) Gazzelle con 196

28) Irama con 195

29) Amoroso con 174 punti

30) Clara con 147 punti