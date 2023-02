Il conto alla rovescia con la gara canora più attesa e seguita dell’anno è già iniziato, e dopo l’annuncio di Amadeus dei cantanti in gara, il 7 febbraio si aprirà il sipario sul Festival di Sanremo 2023. La kermesse è accompagnata da una insolita gara: il FantaSanremo 2023. Di cosa si tratta e come fare per partecipare alla sfida? Scopriamolo insieme.

Che cos’è il FantaSanremo?

L’iniziativa nasce nel 2020 da un gruppo di ragazzi marchigiani, appassionati del Festival canoro. Il gruppo – composto perlopiù da musicisti, insegnanti di musica e tecnici del suono – iniziò a sfidarsi creando squadre virtuali composte da 5 cantanti in gara, tra i quali veniva scelto un capitano.

Il meccanismo del FantaSanremo non è molto diverso da quello del Fantacalcio, e – grazie ai social – ha coinvolto un pubblico sempre più ampio arrivando a sfiorare 500.000 squadre nell’edizione 2022. Ma come funziona?

Come funziona il Fanta Sanremo

Ogni partecipante può creare una squadra virtuale composta da cinque cantanti in gara nella sezione Big, e scegliere tra questi un capitano. Per formare il proprio team ogni concorrente ha a disposizione 100 baudi – la moneta fantasanremese “coniata” in onore di Pippo Baudo – e il prezzo di ogni artista cambia a seconda della popolarità e della possibilità di vittoria.

Ecco l’elenco degli artisti in gara e il loro “prezzo”:

Anna Oxa – 18 baudi

18 baudi Ariete – 21 baudi

21 baudi Articolo 31 – 21 baudi

21 baudi Coma_Cose – 20 baudi

20 baudi Elodie – 24 baudi

24 baudi Gianluca Grignani – 20 baudi

20 baudi Giorgia – 25 baudi

25 baudi I Cugini di Campagna – 21 baudi

21 baudi Lazza – 22 baudi

22 baudi Lda – 21 baudi

21 baudi Leo Gassmann – 18 baudi

18 baudi Levante – 20 baudi

20 baudi Madame – 22 baudi

22 baudi Mara Sattei – 21 baudi

21 baudi Marco Mengoni – 26 baudi

26 baudi Modà – 18 baudi

18 baudi Mr. Rain – 19 baudi

19 baudi Paola & Chiara – 22 baudi

22 baudi Rosa Chemical – 19 baudi

19 baudi Tananai – 22 baudi

22 baudi Ultimo – 27 baudi

27 baudi gIANMARIA – 17 baudi

17 baudi Shari – 17 baudi

17 baudi Colla Zio – 16 baudi

16 baudi Olly – 16 baudi

16 baudi Sethu – 16 baudi

16 baudi Will – 16 baudi

FantaSanremo, la gara nella gara coinvolge i Big

Il meccanismo di gioco farà guadagnare o perdere punti in base ad avvenimenti o azioni che si susseguiranno a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo 2023 fino al momento in cui calerà il sipario sull’ultima puntata Non saranno infatti considerati validi i gesti fatti prima e dopo il Festival.

Al primo e l’ultimo artista a esibirsi ogni sera, ad esempio, vengono attribuiti 10 punti, mentre ne farà guadagnare 5 il cantante che salirà sul palco dell’Ariston scalzo. Chi inscenerà un trenino del pubblico farà guadagnare il Bonus Maracaibo, del valore di 30 punti, mentre il cantante che batte il cinque con Gianni Morandi incrementa il punteggio della squadra di 10 punti. Ma il bonus più ghiotto è lo Stage diving, l’artista che si tuffa dal palco sulla folla porterà a chi lo ha scelto per la propria squadra ben 50 punti.

I bonus verranno addirittura raddoppiati se nell’ultima puntata di Sanremo 2023 sarà il capitano della squadra a compiere le azioni previste, ma attenzione, perché anche i malus varranno doppi in questo caso.

Oltre ai bonus, che sono veramente tantissimi, ci sono infatti anche i malus, ovvero gesti che faranno perdere punti. Tra questi c’è quello che decurta 5 punti se il cantante indossa un cappello. C’è anche da sperare che gli artisti scelti per la propria squadra non inciampino sulla scalinata – azione che farebbe perdere ben 50 punti – o dimentichino alcune parole della canzone, gesto che costerebbe 10 punti. Penalizzazioni altissime nel caso in cui il cantante venga squalificato (100 punti) o sia impossibilitato a esibirsi in presenza e ricorra a un’esibizione pre-registrata (50 punti). Anche le parole possono “costare” care e se lo scorso anno “Papalina” e “Zia Mara” hanno fatto guadagnare punti, quest’anno pronunciare anche involontariamente “Fantasanremo” sul palco dell’Ariston porterà a un decurtamento di 10 punti. Tutti i bonus e malus del FantaSanremo sono visibili sul sito ufficiale della competizione.

Come iscriversi al FantaSanremo 2023

Le iscrizioni al FantaSanremo 2023 sono aperte dal 27 dicembre e ci sarà tempo fino al 6 febbraio alle 23.59 per decidere di partecipare.

Siete pronti a mettervi in gioco? Seguendo questo link atterrerete sul sito ufficiale, dove dopo esservi registrati potrete scegliere se partecipare a una lega o crearne una vostra e nominare il capitano. Se riuscirete a creare la squadra ideale sarete voi i vincitori del FantaSanremo.

Per il fantasy game non sono previsti premi in denaro o di altro tipo. Lo scopo del gioco è quello di rendere ancora più emozionante la kermesse canora con un incentivo in più: il divertimento e lo spirito di sfida!